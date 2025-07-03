驚！才宣布重返高雄巨蛋開唱 八三夭主唱突爆「每天都想解散」

八三夭8月30日將在高雄巨蛋舉辦「2025生日趴沒有翅膀的人世界巡迴演唱會」高雄首站。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲、實習記者鄭毓昕／台北報導〕八三夭8月30日將在高雄巨蛋舉辦「2025生日趴沒有翅膀的人世界巡迴演唱會」高雄首站，近期台灣樂團出現團員出走等問題，被問到成團至今是否有發生團員不合想退團，或是樂團想解散等問題，主唱阿璞驚吐：「每天都想解散！」

對於出現解散念頭，阿璞解釋：「就像這次高雄演唱會主題『沒有翅膀的人』，玩樂團難免會受挫折，想放棄比得到成就感的時間多更多，大家都辛苦，五人五張嘴、五個生活，但還好我們是高中同學，沒有過不去的，就像世界末日（傳言），大家都過得去，不用擔心。」被問到團中誰和他頻率最不合？阿璞笑說：「和我頻率最不合的是我自己。」

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八三夭8月30日將在高雄巨蛋舉辦「2025生日趴沒有翅膀的人世界巡迴演唱會」高雄首站。（記者胡舜翔攝）

被問到「如果真的有翅膀會想做什麼事」？阿璞笑說：「大家都在說7月5日是世界末日，我應該會提早飛去高雄巨蛋開演唱會。」另外對於近期討論度很高也很多質疑的「7月5日世界末日」說法，八三夭說：「我們比較樂觀，相信不會結束。」阿璞還說：「大家過好今天。」

主辦單位KKLIVE也特別準備目前尚未在台上市的任天堂Switch 2代，作為送給團員們的驚喜生日禮物，霸天說：「好開心，因為原本的壞掉了。」阿電也說：「我差點買了。」雖然平常沒空打電動，但八三夭幾乎每週都有表演，因此坐飛機可以玩，團員說：「交通時間長，要找事情做。」

八三夭8月30日將在高雄巨蛋舉辦「2025生日趴沒有翅膀的人世界巡迴演唱會」高雄首站。（記者胡舜翔攝）

主唱阿璞和「豆花妹」蔡黃汝感情穩定，但他表示今年暫無結婚計畫，如果有好消息，會第一時間跟大家分享。被問到會不會在演唱會上向豆花妹求婚？他也說自己個性低調，不會這麼做。

八三夭高雄巨蛋演唱會門票，7月12日中午12點開賣，購票可洽KKTIX，另外星展銀行卡友優先購票時間是7月11日中午12點到23:59。

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