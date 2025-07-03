鄧佳華想生小孩！女友擔心「這件事」 他喊：風雨多大都扛

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鄧佳華過去曾發表不少爭議言論，還跨足成人產業，拍攝多部AV影片，母胎單身的他，感情方面終於有了著落，近日宣布穩定交往女模「簡簡」，兩人進展飛快，戀愛2個月，他就向女方提到「生小孩」的規劃，卻引起簡簡擔憂。

鄧佳華公開認愛模特兒女友簡簡。（翻攝自IG）

鄧佳華昨（2）日在社群透露，自己曾對簡簡說，「我不只會照顧妳，也會盡力把我們的孩子養大」，女方卻擔憂地說，「小孩真的不好養。」

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對此，鄧佳華表示，自己有把女友的話聽進去，但是他希望簡簡不要害怕，並真心告白「自從我們牽起手的那一刻起，這個家就是我們一輩子的責任，無論多大的風雨我都會扛」，自認不只是簡簡的男友，更是家中的依靠。

鄧佳華想生小孩引起女友擔憂。（翻攝自IG）

鄧佳華認愛後，不少人好奇女友的身分背景，簡簡的IG帳號被網友神出。可見她的社群平台上傳許多美照，也曾出演過戲劇《戲說台灣》，還在八點檔《好運來》中一人分飾兩角，她也曬出自己飾演選務人員及酒女的畫面。如今她和鄧佳華的戀情公開後，才讓不少網友驚呼，「現在才發現」、「我想說怎麼有點眼熟結果看IG真的是妳」。

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