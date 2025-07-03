晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄧佳華想生小孩！女友擔心「這件事」 他喊：風雨多大都扛

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鄧佳華過去曾發表不少爭議言論，還跨足成人產業，拍攝多部AV影片，母胎單身的他，感情方面終於有了著落，近日宣布穩定交往女模「簡簡」，兩人進展飛快，戀愛2個月，他就向女方提到「生小孩」的規劃，卻引起簡簡擔憂。

鄧佳華公開認愛模特兒女友簡簡。（翻攝自IG）鄧佳華公開認愛模特兒女友簡簡。（翻攝自IG）

鄧佳華昨（2）日在社群透露，自己曾對簡簡說，「我不只會照顧妳，也會盡力把我們的孩子養大」，女方卻擔憂地說，「小孩真的不好養。」

對此，鄧佳華表示，自己有把女友的話聽進去，但是他希望簡簡不要害怕，並真心告白「自從我們牽起手的那一刻起，這個家就是我們一輩子的責任，無論多大的風雨我都會扛」，自認不只是簡簡的男友，更是家中的依靠。

鄧佳華想生小孩引起女友擔憂。（翻攝自IG）鄧佳華想生小孩引起女友擔憂。（翻攝自IG）

鄧佳華認愛後，不少人好奇女友的身分背景，簡簡的IG帳號被網友神出。可見她的社群平台上傳許多美照，也曾出演過戲劇《戲說台灣》，還在八點檔《好運來》中一人分飾兩角，她也曬出自己飾演選務人員及酒女的畫面。如今她和鄧佳華的戀情公開後，才讓不少網友驚呼，「現在才發現」、「我想說怎麼有點眼熟結果看IG真的是妳」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中