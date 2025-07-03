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娛樂 最新消息

直擊TWICE娜璉降臨高雄！近千人盛大接機 男粉突破人群遞信嚇壞她

TWICE娜璉露肩性感現身。（記者李惠洲攝）TWICE娜璉露肩性感現身。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄報導〕韓國天團TWICE的成員娜璉今天（3日）下午2時許抵達高雄小港機場，她露肩小露性感，戴墨鏡以抵擋艷陽高照的高雄。

TWICE娜璉揮手打招呼。（記者李惠洲攝）TWICE娜璉揮手打招呼。（記者李惠洲攝）

男粉絲想要遞信給TWICE娜璉。（記者李惠洲攝）男粉絲想要遞信給TWICE娜璉。（記者李惠洲攝）

粉絲等了10年，終於等到TWICE第一位正式來台開唱的成員，娜璉下午一現身高雄小港機場，立刻掀起驚人歡呼聲。娜璉則揮手與粉絲打招呼，有時候還露出驚訝的表情，可能是台粉太過熱情，從入境大廳排到機場外全都是人，近千人接機似乎讓娜璉也好吃驚。

男粉絲被保鑣阻擋，TWICE娜璉一度嚇到。（記者李惠洲攝）男粉絲被保鑣阻擋，TWICE娜璉一度嚇到。（記者李惠洲攝）

有粉絲想要遞信件給TWICE娜璉，同樣被保鑣阻擋。（記者李惠洲攝）有粉絲想要遞信件給TWICE娜璉，同樣被保鑣阻擋。（記者李惠洲攝）

台灣ONCE（粉絲名）聚集在高雄小港機場，現場亮起娜璉代表色「天藍色」糖果燈海，要來迎接偶像的到來。期間，娜璉雖然沒有靠近粉絲幫忙簽名，不過以揮手方式向大家問好，並在保鑣的包圍之下，一路從入境大廳走到停車場後直接上車，時間大約90秒。不過想要送禮物給娜璉的人可真不少，有一名男粉絲找到機會接近娜璉，想要遞出卡片、信件，娜璉轉頭發現嚇了一大跳，保鑣速度很快緊急阻擋，未讓男粉絲送出信件。

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