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娛樂 最新消息

凌志文曝「被鬼跟」枕頭染血驚魂 花一週處理才脫困

凌志文上《為民也有約》大聊靈異照片與「被鬼跟」的故事。（為民也有約提供）凌志文上《為民也有約》大聊靈異照片與「被鬼跟」的故事。（為民也有約提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕知名靈異節目製作人凌志文近日登上YouTube頻道《為民也有約》，與主持人「鬼王」陳為民暢談靈異經驗，未料節目錄影過程詭事連連，不僅設備接連當機，現場甚至拍到疑似靈體的黑影，引發討論。

陳為民邀請《玫瑰之夜》製作人凌志文上節目談鬼。（為民也有約提供）陳為民邀請《玫瑰之夜》製作人凌志文上節目談鬼。（為民也有約提供）

凌志文是《玫瑰之夜》靈異單元的始祖製作人，節目中他回憶起首次製作鬼照片單元時的驚悚經歷。當時他帶著錄影用的照片回家，隔天醒來卻發現滿枕頭鮮血，且對前一晚毫無記憶。家人告訴他凌晨三點才返家，且表情異常坐在書桌前嘆氣。後來找通靈老師詢問，才得知他疑似被靈體「跟回家」，而照片中的事故車中確有一名女靈體。更離奇的是，凌志文當晚回家途中機車失控摔車昏迷，懷疑正是女靈體作祟。最後他花了一週時間到廟裡處理才順利化解。

頻道製作人威力（左）收到工作人員傳來一張現場靈異照片，嚇到陳為民。（為民也有約提供）頻道製作人威力（左）收到工作人員傳來一張現場靈異照片，嚇到陳為民。（為民也有約提供）

節目進行中段時，相機突然接連關機3、4次，讓現場氣氛驟變。不久後，工作人員更拍到一張原本要用作花絮的照片，畫面中凌志文身旁出現兩條詭異黑影。陳為民驚呼：「這什麼東西？」凌志文則不斷喊「天啊」，也補充靈體有時不一定顯現成人形，可能以不同樣貌出現。

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