天殘離世77天！生前好友難釋懷 重砲開噴賀瓏「渣男」

袁非（右三）哀悼天殘（左三）並為她抱不平。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕賀瓏日前被拍到與同事Albee同遊日本大阪，牽手自拍互動親密，疑似新戀情曝光。由於他的前女友「天殘」當時才剛過世，引發外界質疑其感情是否重疊。與天殘私交甚篤的「手槍女王」袁非，昨深夜在臉書發出長文並曬出與天殘的合照，坦言至今仍無法放下好友離世。

即使賀瓏所屬公司薩泰爾在事發後火速切割，證實已與對方終止合作，Albee也發文澄清自己並非第三者，但事件仍餘波盪漾。主要原因出自於天殘生前的閨密林妍霏痛批賀瓏當年讓天殘懷孕、為他墮胎等，還在圈內人面前大酸天殘身材，讓她忍無可忍出面爆料。

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袁非開罵賀瓏。（翻攝自臉書）

而天殘離開至今已77天，她生前另一位好友袁非，也發文替她抱不平：「從事件發生以來，我一直克制不要講太明，但聽到越多細節越氣。」她透露曾邀天殘參加課程，想給予關心與支持，卻被對方以工作為由婉拒，「後來被證實她是去給渣男當血汗店長」，令她更加心痛與惋惜。

袁非更痛批賀瓏在女方離世後的種種舉動，包含公開遺書、冷嘲熱諷，「彷彿她連最基本的尊重與體面都不配擁有。」她語重心長呼籲所有女孩：「妳不用向任何人證明妳值得被愛，是因為妳本來就值得被愛。」貼文一出，引起網友共鳴與哀悼。

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