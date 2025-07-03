晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

汪小菲妻傳嚴管大S兒女 不准去黑范家...見S家人要她同意

汪小菲妻馬筱梅爆將大S兒女視如己出，平時也會嚴格控管孩子，像是不准孩子去黑范家作客。（翻攝自IG）汪小菲妻馬筱梅爆將大S兒女視如己出，平時也會嚴格控管孩子，像是不准孩子去黑范家作客。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星大S於2月驟逝，與前夫汪小菲所生的一對兒女目前由汪跟其妻「Mandy」馬筱梅照顧。據悉，馬筱梅對待大S的一對兒女很上心，時常帶孩子出遊，日常起居也會被她嚴格控管，若是大S的家人要想見孩子，也要徵求她的同意。

根據《壹蘋新聞網》報導，汪小菲妻馬筱梅將大S的孩子視如己出，平時管教孩子也較嚴格，會杜絕一切對孩子不利、影響學習的人事物，像是以往大S的兒女總會到陳建州和范瑋琪家中，與他們的雙胞胎孩子一同玩樂，但目前遭到被馬筱梅下禁令，不淮他們再去。

對待孩子很有一套的馬筱梅也曾在直播提及「為什麼不把孩子也帶去北京？」馬筱梅表示，「他們已經不是小小孩，在熟悉環境裡有自己的生活圈，老師也不建議轉換他們的環境」，因此夫妻倆跟孩子才會分別住北京、台灣，孩子住台北租屋處，平時由保母全天照料，也因此大S的家人要見到孩子並不容易。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中