汪小菲妻傳嚴管大S兒女 不准去黑范家...見S家人要她同意

汪小菲妻馬筱梅爆將大S兒女視如己出，平時也會嚴格控管孩子，像是不准孩子去黑范家作客。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星大S於2月驟逝，與前夫汪小菲所生的一對兒女目前由汪跟其妻「Mandy」馬筱梅照顧。據悉，馬筱梅對待大S的一對兒女很上心，時常帶孩子出遊，日常起居也會被她嚴格控管，若是大S的家人要想見孩子，也要徵求她的同意。

根據《壹蘋新聞網》報導，汪小菲妻馬筱梅將大S的孩子視如己出，平時管教孩子也較嚴格，會杜絕一切對孩子不利、影響學習的人事物，像是以往大S的兒女總會到陳建州和范瑋琪家中，與他們的雙胞胎孩子一同玩樂，但目前遭到被馬筱梅下禁令，不淮他們再去。

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對待孩子很有一套的馬筱梅也曾在直播提及「為什麼不把孩子也帶去北京？」馬筱梅表示，「他們已經不是小小孩，在熟悉環境裡有自己的生活圈，老師也不建議轉換他們的環境」，因此夫妻倆跟孩子才會分別住北京、台灣，孩子住台北租屋處，平時由保母全天照料，也因此大S的家人要見到孩子並不容易。

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