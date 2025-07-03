日本「音樂教父」金孫台南安平現蹤！《約定的夢幻島》原唱也來了

秋山黃色（笨道策展提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「浪人祭 Vagabond Festival」即將於10月17日至10月19日重返台南安平，今（7/3）再釋出第二波演出陣容，力邀來自日本的秋山黄色、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN；泰國新聲 YONLAPA；以及滅火器 Fire EX.、麋先生 MIXER、傷心欲絕、芒果醬Mango Jump、陳嫺靜八組音樂人，為這場秋季的音樂盛典增添更多亮點。

第二波卡司橫跨三國，音樂風格多元鮮明，展現浪人祭向來引以為傲的選團品味。日本創作歌手秋山黄色，獨立創作所有樂曲，曾為《約定的夢幻島》、《我的英雄學院》等多部知名動畫演唱主題曲。2023年首次來台演出就是受浪人祭所邀，不少樂迷被其現場魅力征服，圈粉無數。

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CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN（笨道策展提供）

而同樣來自日本的三人組合 CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN，擅長取樣自然環境並融合電子實驗聲響，帶著濃厚異國色彩，令人耳目一新，其中貝斯手細野悠太更是日本音樂教父級人物細野晴臣的孫子。至於泰國清邁樂團 YONLAPA，以清新夢幻的 Indie Pop 迅速累積人氣，主唱 Noina 療癒的嗓音與細膩編曲，使他們成為近年東南亞最受矚目的樂團新星之一。

年初才曾造訪台北演出的 YONLAPA 表示：「我們很興奮也很榮幸首次參加浪人祭！很喜歡台灣的氛圍和粉絲，你們總是讓我們感到溫暖和歡迎，期待很快與大家相見，共度美好時光。」再度來台的秋山黄色則表示：「很榮幸再次受邀參加浪人祭。2023 年演出時，看見大家不只享受音樂，還開心吃美食、玩活動，讓我非常快樂。觀眾對每首歌都熱情回應，甚至有人用日文喊話，台灣觀眾的溫暖真的給了我很大力量。」

YONLAPA（笨道策展提供）

台北「絕望世代」代表傷心欲絕、新生代樂團芒果醬Mango Jump，以及剛推出首張專輯《如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad:））》的饒唱才女陳嫺靜，也將帶來各具特色的現場演出。芒果醬Mango Jump 分享，還記得 2022 年首次站上浪人祭主舞台時「超緊張，熱但很爽！」2023 年擔任主舞台開場，正中午就有滿滿觀眾跟著嗨跳，讓他們非常感動。繼超海鳥票完售後，票種即將於明日 7 月 4 日（五）中午 12 點正式於 KKTIX 平台全面啟售。

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