日本「音樂教父」金孫台南安平現蹤！《約定的夢幻島》原唱也來了

〔記者張釔泠/台北報導〕「浪人祭 Vagabond Festival」即將於10月17日至10月19日重返台南安平,今(7/3)再釋出第二波演出陣容,力邀來自日本的秋山黄色、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN;泰國新聲 YONLAPA;以及滅火器 Fire EX.、麋先生 MIXER、傷心欲絕、芒果醬Mango Jump、陳嫺靜八組音樂人,為這場秋季的音樂盛典增添更多亮點。

第二波卡司橫跨三國,音樂風格多元鮮明,展現浪人祭向來引以為傲的選團品味。日本創作歌手秋山黄色,獨立創作所有樂曲,曾為《約定的夢幻島》、《我的英雄學院》等多部知名動畫演唱主題曲。2023年首次來台演出就是受浪人祭所邀,不少樂迷被其現場魅力征服,圈粉無數。

而同樣來自日本的三人組合 CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN,擅長取樣自然環境並融合電子實驗聲響,帶著濃厚異國色彩,令人耳目一新,其中貝斯手細野悠太更是日本音樂教父級人物細野晴臣的孫子。至於泰國清邁樂團 YONLAPA,以清新夢幻的 Indie Pop 迅速累積人氣,主唱 Noina 療癒的嗓音與細膩編曲,使他們成為近年東南亞最受矚目的樂團新星之一。

年初才曾造訪台北演出的 YONLAPA 表示:「我們很興奮也很榮幸首次參加浪人祭!很喜歡台灣的氛圍和粉絲,你們總是讓我們感到溫暖和歡迎,期待很快與大家相見,共度美好時光。」再度來台的秋山黄色則表示:「很榮幸再次受邀參加浪人祭。2023 年演出時,看見大家不只享受音樂,還開心吃美食、玩活動,讓我非常快樂。觀眾對每首歌都熱情回應,甚至有人用日文喊話,台灣觀眾的溫暖真的給了我很大力量。」

台北「絕望世代」代表傷心欲絕、新生代樂團芒果醬Mango Jump,以及剛推出首張專輯《如果每天都可以 happy happy 誰想要 sad:))》的饒唱才女陳嫺靜,也將帶來各具特色的現場演出。芒果醬Mango Jump 分享,還記得 2022 年首次站上浪人祭主舞台時「超緊張,熱但很爽!」2023 年擔任主舞台開場,正中午就有滿滿觀眾跟著嗨跳,讓他們非常感動。繼超海鳥票完售後,票種即將於明日 7 月 4 日(五)中午 12 點正式於 KKTIX 平台全面啟售。

