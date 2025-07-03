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「哈哈台男神」告白了！蓋瑞揪神仙教母洩心聲：我懂你的奇怪

蓋瑞跨足歌壇，與羅莎莎合作新歌。（哈哈台提供）蓋瑞跨足歌壇，與羅莎莎合作新歌。（哈哈台提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕YouTube頻道「HahaTai 哈哈台」的街訪主持人蓋瑞正式跨足音樂圈，他與創作女聲羅莎莎共同完成首支單曲《我懂你的奇怪》，既是獻給所有曾出現在哈哈台鏡頭前受訪者的心意，也是送給自己的勇敢告白。

這段音樂旅程的起點，來自一場看似隨口的承諾，在《哈哈台街訪》華山特輯中，羅莎莎提到「想為哈哈台寫一首歌」，蓋瑞將這句話默默放在心上。然而，歌還沒開始寫，羅莎莎卻先成為了蓋瑞的歌唱老師。從發聲、咬字到情感投入，她陪伴蓋瑞練唱將近一年，為的就是讓他能在哈哈台十週年活動「閒人路過」中，站上舞台唱出心裡話。

蓋瑞本名洪紹欽，是哈哈台從2021年起的街訪主持人，憑藉親和力與即興反應，在無數素人訪談中創造出極高流量與討論度。

蓋瑞與羅莎莎一起拍攝新歌MV。（哈哈台提供）蓋瑞與羅莎莎一起拍攝新歌MV。（哈哈台提供）

《我懂你的奇怪》 MV同樣由哈哈台團隊操刀拍攝，劇情取材自蓋瑞的真實人生，從小就是音樂班學生的他，曾因變聲期失去自信，也逐漸與歌唱夢想漸行漸遠。直到蓋瑞成為街訪主持人，長期把舞台讓給別人，甚至忘了怎麼把麥克風對回自己。

這首MV透過羅莎莎宛如「神仙教母」般的視角，見證蓋瑞重新拾起童年熱情，也藉由街頭與舞台的穿插，帶出每一位「奇怪的人」在被理解之後的光芒。

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