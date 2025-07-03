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娛樂 最新消息

「森恬CP」甜唱五月天經典情歌 張秀卿想當伴娘急勸婚

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》本週六播出全新一集，邀請張秀卿擔任重量級嘉賓，與主持群及來賓一同重溫經典金曲。節目以「異國風情」為主題，設計多段懷舊又創新的演出，帶觀眾感受不同文化氛圍。

《綜藝一級棒》吳申梅（左）、蕭玉芬演唱香港之夜。（中視提供）《綜藝一級棒》吳申梅（左）、蕭玉芬演唱香港之夜。（中視提供）

《綜藝一級棒》張秀卿再次擔任節目大來賓。（中視提供）《綜藝一級棒》張秀卿再次擔任節目大來賓。（中視提供）

在「香港主題」橋段中，吳申梅與蕭玉芬穿上合身旗袍，演唱鄧麗君的〈香港之夜〉，再現港風優雅風情；陳孟賢與沈建豪則攜手詮釋林俊傑神曲〈江南〉，唱出江南煙雨的細膩情感；杜忻恬挑戰搖滾版〈台北的天空〉，高音激昂、力道十足，展現截然不同的台北印象；許志豪演唱〈台北上午零時〉則以沉穩唱腔細膩描繪夜深孤寂，張秀卿甚至一度誤認為是洪榮宏現身。

《綜藝一級棒》杜忻恬（左）、李子森演唱被勸婚。（中視提供）《綜藝一級棒》杜忻恬（左）、李子森演唱被勸婚。（中視提供）

壓軸登場的「森恬CP」李子森與杜忻恬合唱五月天的〈志明與春嬌〉，甜蜜曖昧氛圍讓全場沉醉，張秀卿聽完直呼「琴瑟和鳴」，更開心喊要當伴娘積極勸婚，沒想到被許志豪虧：「沒有伴娘比主婚人還老的啦！」笑翻全場，也再度點燃觀眾對這對螢幕情侶的婚姻呼聲。

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