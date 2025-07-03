仙塔律師涉詐道歉獲力挺 百萬YTR氣哭開轟：台灣人瘋了嗎？

仙塔律師（左）道歉文獲力挺，葉式特工（右）看不下去批評。（翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅律師「仙塔律師」李宜諪涉靈骨塔詐騙案，訊後以70萬元交保，她於1日在社群平台發文道歉，承認自己在處理案件上有瑕疵，強調她不認識詐騙集團，獲得不少網友喊「支持」力挺，對此，百萬YouTuber葉式特工氣炸批評「台灣人是瘋了嗎？」

仙塔律師道歉文PO出後，湧入不少網友表示相信並給予支持，YouTuber葉式特工看不下去留言開轟，「台灣人是瘋了嗎？詐騙集團害多少人自殺家破人亡...這社會真的不適合老實人，會包裝長得漂亮有口才的，就能代表正義，就能被原諒，難怪仙塔綠師反對法庭直播。」

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葉式特工進一步拍片吐露心聲，表示自己對於台灣的社會風氣感到失望，過程中更一度哽咽落淚，他在文中苦嘆「律師幫詐團辯護洩密被逮捕後隔天反被網友讚爆，想想也不能怪她，面對幾百萬的誘惑，能堅持住的有多少人？給活在這片土地，在利益面前還能堅守理念和善良的台灣人，Respect !」

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