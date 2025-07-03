哈孝遠自爆聞「妻原味內衣」入睡 變態癖好兒子全學

哈孝遠上節目自曝癖好。（資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕球星出身的男星哈孝遠與「空姐妻」瑄瑄於2018年閃婚，夫妻感情幸福融洽，他近日登上節目自爆癖好，竟然是喜歡聞老婆的原味內衣，沒想到他有次晚上聞著瑄瑄的胸罩入睡，隔天醒來時，被兒子發現此事並開始模仿。



哈孝遠日前登上《11點熱吵店》自曝，有一點變態傾向，坦承過去隱瞞老婆一件事，就是喜歡聞對方的原味胸罩，「最好是穿個兩、三天，有汗的那種味道。」

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哈孝遠自爆喜歡聞原味衣物。（翻攝自YT）

哈孝遠透露，如果瑄瑄去執行長班飛行，3到4天回家要洗衣服時，自己都會阻止，如果衣物丟進洗衣機，他會趁機撈回來，等老婆不在時，再將其拿出來聞，甚至口出狂言，「我要摸著它一直聞才有辦法睡著。」

哈孝遠被兒子發現在聞老婆胸罩。（翻攝自YT）

豈料，哈孝遠某晚聞著瑄瑄的原味胸罩入睡，隔天醒來時，被兒子發現此舉，還好奇詢問「爸爸你在幹嘛？」他本來想說一個原因打發對方，結果兒子竟然問說「這好聞嗎？」對此，他毫不避諱坦承，「很好聞，你聞聞看！」如今兒子也愛上這個味道，「現在我跟我兒子都是變態。」

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