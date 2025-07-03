晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

哈孝遠自爆聞「妻原味內衣」入睡 變態癖好兒子全學

哈孝遠上節目自曝癖好。（資料照）哈孝遠上節目自曝癖好。（資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕球星出身的男星哈孝遠與「空姐妻」瑄瑄於2018年閃婚，夫妻感情幸福融洽，他近日登上節目自爆癖好，竟然是喜歡聞老婆的原味內衣，沒想到他有次晚上聞著瑄瑄的胸罩入睡，隔天醒來時，被兒子發現此事並開始模仿。

哈孝遠日前登上《11點熱吵店》自曝，有一點變態傾向，坦承過去隱瞞老婆一件事，就是喜歡聞對方的原味胸罩，「最好是穿個兩、三天，有汗的那種味道。」

哈孝遠自爆喜歡聞原味衣物。（翻攝自YT）哈孝遠自爆喜歡聞原味衣物。（翻攝自YT）

哈孝遠透露，如果瑄瑄去執行長班飛行，3到4天回家要洗衣服時，自己都會阻止，如果衣物丟進洗衣機，他會趁機撈回來，等老婆不在時，再將其拿出來聞，甚至口出狂言，「我要摸著它一直聞才有辦法睡著。」

哈孝遠被兒子發現在聞老婆胸罩。（翻攝自YT）哈孝遠被兒子發現在聞老婆胸罩。（翻攝自YT）

豈料，哈孝遠某晚聞著瑄瑄的原味胸罩入睡，隔天醒來時，被兒子發現此舉，還好奇詢問「爸爸你在幹嘛？」他本來想說一個原因打發對方，結果兒子竟然問說「這好聞嗎？」對此，他毫不避諱坦承，「很好聞，你聞聞看！」如今兒子也愛上這個味道，「現在我跟我兒子都是變態。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中