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《長樂曲》丁禹兮穿上「少年感爆棚」白Ｔ！伊能靜激動全說了

丁禹兮穿上小哈利的作品。（翻攝自小紅書）丁禹兮穿上小哈利的作品。（翻攝自小紅書）

〔娛樂頻道／綜合報導 〕丁禹兮過去以和趙露思主演的《傳聞中的陳芊芊》爆紅，去年再憑搭檔鄧恩熙主演的《長樂曲》以及與虞書欣二搭的《永夜星河》人氣暴衝，近來他則穿上伊能靜愛子「小哈利」庾恩利設計的「少年美杜莎」Ｔ恤，伊能靜驕傲直呼：「當媽的好激動啊！兩個我喜歡的少年，都太好看了！」

丁禹兮穿上小哈利的作品。（翻攝自小紅書）丁禹兮穿上小哈利的作品。（翻攝自小紅書）

丁禹兮穿上小哈利打造的白Ｔ，網友直呼「原來是恩利設計的」、「小丁行走的衣架子」、「少年感滿滿啊」、「好清爽帥氣」，很開心兩位美少年能夠「夢幻聯動」。

丁禹兮穿上小哈利的作品。（翻攝自小紅書）丁禹兮穿上小哈利的作品。（翻攝自小紅書）

伊能靜也親上火線解釋小哈利創作的靈感，來自小哈利喜歡的歌《Lost Star》裡的歌詞「Yesterday I saw a lion kiss a deer」，描繪出對立關係下、獅子親吻鹿這樣充滿反差的溫柔瞬間。「恩利覺得世界有時顯得複雜對立，但正是在突破常規、純粹真摯的情感連接時，才突破對立。」

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