曾沛慈結婚3年認狀態改變 羞曝「夫妻情趣」驚呆黃偉晉

曾沛慈（左）和黃偉晉在《娛樂百分百》聊感情問題。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾沛慈到八大電視《娛樂百分百》YouTube 頻道宣傳以「愛」為出發點的新專輯，和主持人黃偉晉分享自己對感情的看法及戀愛經驗。

結婚3年的曾沛慈坦承現在脫離熱戀期、苦戀期或者曖昧期，但還是很愛在路上蹭老公，依偎在他身上一路走，自曝：「我偶爾走在路上，我會突然這樣偷襲我老公。」邊說邊舉起手假裝貼近黃偉晉胸膛，黃偉晉一時聽不清楚，急忙確認：「什麼？」曾沛慈趕緊解釋：「襲老公的胸啦！」黃偉晉這才鬆一口氣：「我以為妳說妳突然要種一個『草莓』咧，我嚇一跳！」逗得曾沛慈滿臉嬌羞。

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曾沛慈（左）分享與老公的甜蜜互動，引來黃偉晉驚呼。（八大提供）

回顧過往戀愛經驗，曾沛慈表示自己屬於一見鍾情派，通常見到某個人，覺得他有某個地方很吸引自己時，就會默默地讓情愫萌發，但不急著靠近對方，「我永遠是站最遠的那個，我就會覺得說，反正他應該不會注意到我吧！」以刻意保持距離來讓對方產生好奇心，這種逆向操作的方式，也大多都達到效果，最終幾乎都有成功和對方交往。

但曾沛慈也有踢到鐵板的時候，透露曾經和魏如昀一起去KTV，自己就不是會被初次見面的朋友要電話的類型，自嘲會被認為是太好聊、太親切的對象，相反的，魏如昀因為給人一種神秘感，所以會讓人想進一步認識了解，「而且她會化妝出門，我都是素顏！」被黃偉晉吐槽：「那就是扣分的地方！」曾沛慈坦言為了不讓老公見到她素顏樣子，她ㄍㄧㄥ了很久，大約堅持了兩、三個月之後，另一半才終於看到她沒化妝的容貌。

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