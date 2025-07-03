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娛樂 最新消息

白冰冰節目祭「禁上令」？傳不跟康康找同歌手 本人親發聲

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰經營網路節目《誠懇逗陣》分享自己帶著子弟兵明亮、蔡亞露、鄭詠心、台一線東諺、阿玟，和《超級冰冰Show》中的「超級孩子王」中的兄弟檔周柏霖、周祐均與姊妹檔林子瑜、林姵逸到姜太公廟拜拜，並求取幸運釣竿的過程。

白冰冰前往桃園姜太公廟參拜。（長興影視提供）白冰冰前往桃園姜太公廟參拜。（長興影視提供）

白冰冰9月20日將帶著子弟兵到桃園姜太公廟表演，特別提前到廟裡參拜，受到廟裡的榮譽主委邱創良、主任委員邱守德及現場觀眾熱烈歡迎，不斷大喊「冰冰姊，我愛妳」，她除了順利求到姜太公幸運釣竿，祈求民視《超級冰冰Show》收視第一，身體健康外，還拜了月老求桃花，不過她連忙解釋：「我是求人緣，不是求姻緣。」

白冰冰求取幸運釣竿竹過程很順利，她希望姜太公可以賜她更多的智慧，來應付一切改變，《超級冰冰Show》收視率第一和平安健康，結果第一次擲筊就聖筊，順利取得幸運鈞竿。而旗下歌手也各自分享願望，明亮求智慧，想創作更多好歌；蔡亞露求健康，希望大家可以認識她；鄭詠心求健康和智慧；目前節目的人氣王「超級孩子王」中的兄弟檔周柏霖、周祐均與姊妹檔林子瑜、林姵逸則希望學業進步。

白冰冰也特別分享了姜太公釣魚願者上勾的故事，她提到姜太公活了139歲，過了80歲才釣到周文王這條大魚，當上國師，所以大家要跟姜太公學習，「尤其80幾歲還能運籌為幄幫周文王推翻商紂暴政，這是集長壽、智慧、健康於一身的智者，現在姓邱、邱、呂、高、姜、盧、紀、羅等姓氏都是姜太公的後代。」白冰冰也希望自己也可以像姜太公一樣有智慧且健康。

日前傳出白冰冰有「禁上令」，禁止上過康康節目《綜藝一級棒》的歌手一個月內不能上《超級冰冰Show》，她盼大家能有智慧地來看待此事，「我希望大家是良性競爭，做節目是一時的，做朋友是一輩子，尤其我深知在演藝圈生存不易，在我這邊絕對不會有『禁上令』這件事，上過任何節目的演藝同仁，我都非常歡迎。」

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