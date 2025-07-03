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娛樂 最新消息

金曲後五組人馬槓上！萬人場地火拚 時間點曝光「就在九月」

年度盛事「潮台北」。（寬宏提供）年度盛事「潮台北」。（寬宏提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕年度盛事「潮台北」將於9月5日至7日一連三天小巨蛋登場，今年主題將分別為以台灣團體為主的「台ONE團團讚」、韓國女力拼盤「KOREA GRIL’S POWER」以及日本潮流代表「J-POP NIGHT」，消息一出馬上掀起歌迷熱烈討論。

TRASH（寬宏提供）TRASH（寬宏提供）

Ｏzone（寬宏提供）Ｏzone（寬宏提供）

今（3日）率先公布台灣場次的演出陣容，分別為新科金曲樂團TRASH、康士坦的變化球KST、理想混蛋、icyball冰球樂團與新生代天團Ozone，五組超強卡司將在9月5日首度同台集結台北小巨蛋舞台。

冰球樂團（寬宏提供）冰球樂團（寬宏提供）

理想混蛋（寬宏提供）理想混蛋（寬宏提供）

康士坦的變化球（寬宏提供）康士坦的變化球（寬宏提供）

今年以《幸福的末班車》拿下金曲最佳樂團的TRASH聲勢爆棚，這將是獲獎後首場小巨蛋演出，主唱阿夜準備再現「暴風級嘶吼」，震撼萬人視聽覺；年底將登上小巨蛋開唱的理想混蛋，這次提前現身「潮台北」熱身開嗓，邀粉絲來「演唱會前預習暖身」，團員們也笑說這次是先來場勘。

「台ONE團團讚」場次門票將於7月4日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票（Kham.com.tw）。

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