台女星遭「友人下藥」伸狼爪 偷拍私密照外流男星群組

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台俄混血女星「DJ Rara」若熙娘娘近日登上節目分享，人生遭遇最黑暗的一面，控訴一位認識7年以上的好友，在飲料中下藥，趁她不省人事時伸出狼爪，甚至拍下私密照外流至群組，裡面還有多名演藝圈男星。

若熙娘娘登上節目分享人生最黑暗時刻。（翻攝自IG）

若熙娘娘近日登上《11點熱吵店》透露，她曾經應徵女團，後來在公司認識一個男生，兩人產生情愫，開始曖昧，為了對方她轉型為經紀人，不時就要與廠商應酬。

請繼續往下閱讀...

然而，若熙娘娘在某次的飯局上喝茫了，曖昧的男生不但沒有顧及她，還送其他女生回家，讓她相當難過，把自己灌醉，所幸有一位認識7年以上的男性友人要載她回家，不過，她醒來後發現，自己在對方的錄音室，而不是自己的住處。

男方看到若熙娘娘醒來後，貼心送上一杯飲料讓她醒酒，沒想到這是惡夢的開始，她喝下去後便立刻暈厥，再次醒來時驚覺衣衫不整，對方還壓在自己身上，嚇得她瘋狂掙扎，對方見此搧了她一巴掌，要求別再掙扎，卻因此把她打昏過去。

若熙娘娘喝下友人給的飲料，醒來後發現自己衣衫不整。（翻攝自YT）

若熙娘娘三度醒來時，錄音室老闆上前要她自行穿好衣服，讓她感到無地自容，下定決心去報警。結果女警告訴她，若是報警父母會得知此事，要想清楚再行事，聽後她感到些許害怕，於是打退堂鼓。

原本以為事件就到此結束，豈料，若熙娘娘後來發現更誇張的事情，對方竟然偷拍她的私密照，還將其傳至一個都是男生的聊天群組，甚至裡面有一些男藝人。她坦言，會上節目揭露此事，用意是警告那位男性，若是這些照片流出來就完蛋了。

若熙娘娘被友人偷拍私密照，外流至男星群組。（翻攝自YT）

若熙娘娘表示，事件發生時她才24歲，當時大學剛畢業就發生這種事，不敢跟父母訴苦，直至多年後，錄製節目前才致電給母親自揭傷疤，「我跟我媽兩個在那邊一把鼻涕、一把眼淚。」其他來賓聽完故事後，紛紛建議她去報警，要懂得自保。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法