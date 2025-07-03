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朴圭瑛暴雷《魷魚遊戲》自責道歉 親曝Netflix賠償金額

朴圭瑛有著「Netflix女兒」的稱號。（翻攝自IG）朴圭瑛有著「Netflix女兒」的稱號。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣演員朴圭瑛憑藉戲劇《絕世網紅》打開知名度，更在紅遍全球的《魷魚遊戲》中飾演關鍵角色，人氣再掀高峰，不過先前卻因在社群上傳一則片場花絮時，意外劇透第3季劇情，引起外界撻伐。對此，她在昨（2）的採訪中正式道歉，並提到Netflix違約金的問題。

朴圭瑛在《魷魚遊戲》中飾演關鍵角色。（翻攝自IG）朴圭瑛在《魷魚遊戲》中飾演關鍵角色。（翻攝自IG）

朴圭瑛在《魷魚遊戲2》收播後，於IG上傳一張拍攝現場的照片，畫面中不僅有身穿粉紅守衛服的她，還有同樣穿著粉紅守衛服的李陣郁，不過李陣郁在劇中原為參賽者，因此照片被認為洩露了李陣郁在劇中的身分轉變，引起軒然大波。

據韓媒報導，朴圭瑛在受訪時表示，「我當下立刻聯絡了製作團隊、導演和演員李陣郁道歉，導演對我說『以後千萬別再犯這種錯誤』。」而李陣郁則是表示「沒關係」，她坦言即便獲得了原諒，仍不斷反思自己過去對於作品的責任感太薄弱，「我的想法太輕率、不成熟，因此度過了很長一段自省的時間」。

朴圭瑛也提到，沒能在先前的發布會時道歉，是擔心可能會提及劇情內容，因此直到現在才出面道歉，「現在影集已經播出，我也想藉此機會承認那確實是我的錯，並真心地說聲對不起，毫無藉口，確實是我的愚蠢。」至於外界好奇Netflix是否要求高額違約金，她回應「雖然無法透露合約細節，但Netflix並沒有強調違約金，只希望我以後別再犯類似的錯誤」。

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