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黃鐙輝動念「泰國出家」原因曝 楊繡惠突淚灑現場

老師（左起）、郭婷筠、孫淑媚、黃鐙輝、楊鏽惠一起體驗放水燈。（公視台語台提供）老師（左起）、郭婷筠、孫淑媚、黃鐙輝、楊鏽惠一起體驗放水燈。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃鐙輝、孫淑媚在本週最新一集的公視台語台《行！鬥陣出國去！》帶著楊繡惠、郭婷筠、台語顧問老師李勤岸在泰國曼谷的水門，由在當地生活10多年、從事室內設計師工作的「大胃」帶領下前往夜市一睹「水果西施」的真實美貌，近距離接觸的黃鐙輝當場緊張到臉紅，遭到楊繡惠笑虧是不是血壓太高。

大胃帶眾人到著名的喬德夜市，朝聖夜市之花「水果西施」，黃鐙輝一見到美女就緊張到結巴，甚至現學現賣「你很漂亮」的泰語示愛。即便他後來不斷強調他心中只有老婆萁萁，眾人都露出一臉不信的表情。

黃鐙輝放話要在泰國出家。（公視台語台提供）黃鐙輝放話要在泰國出家。（公視台語台提供）

身為佛教國家的泰國，男性在年滿20歲時可以選擇出家當1到3個月的和尚，造福自己和父母親。大胃表示，泰國男生在出家期間，最忌諱被女性觸碰到，黃鐙輝聽後，竟露出羨慕的表情，直呼「我很想要出家」，楊繡惠也不留情的要他別回台灣，直接在泰國出家生活。

大胃談到獨身一人在泰國打拚的辛苦，表示他原本是跟著爸爸在泰國經營工廠，但因為他想追求設計夢想，所以不惜放棄家族事業也因此跟爸爸冷戰。他在創業的前5年親力親為，一個人四處找客戶、畫設計圖、跟裝潢工人溝通、當會計，堅持不懈才有今日的事業版圖。

他的故事讓黃鐙輝想起他在演藝圈打拚的點滴，他說，他為了拿出成績證明給爸爸看，一年365天都忙於工作，卻無形中犧牲了父子間相處的時光，一番話讓大胃想起疫情期間中風又腦溢血的爸爸，忍不住淚崩、說不出話。

台語老師（左起）、大胃、郭婷筠、孫淑媚、楊繡惠、黃鐙輝遊泰國。（公視台語台提供）台語老師（左起）、大胃、郭婷筠、孫淑媚、楊繡惠、黃鐙輝遊泰國。（公視台語台提供）

楊繡惠不忍的眼眶泛紅，安慰他現在已經成為爸爸的驕傲，黃鐙輝也說：「但是，他最期待的不是你有多厲害，還是你會變得多有錢或是公司開多大間。他最期待的是，可以每天看到你，可以跟你吃飯，這樣就夠了。」 

楊繡惠跟著節目接連在日本、泰國造訪在當地打拚的臺灣人，她感到自豪的同時也多少有些心疼，她鼓勵所有在異地奮鬥的臺灣人加油，「我們臺灣最有志氣的就是很有鬥志，只要說到不認輸，就一定會有我們最認真的臺灣人。」

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