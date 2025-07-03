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娛樂 最新消息

郭靜單身9年曝心聲 鬆吐「不想去安養院」盼安樂死：有尊嚴離開

〔記者林欣穎／台北報導〕歌手郭靜擔任公視節目《誰來晚餐16》來賓，拜訪高雄一對正面臨生子抉擇的新婚夫妻。節目中，郭靜除了大方分享自己單身9年的心境，也與受訪家庭一同討論婚姻、生育、情感關係與死亡觀，氣氛溫馨又直率。

郭靜大方分享單身9年自在心境。（公視提供）郭靜大方分享單身9年自在心境。（公視提供）

郭靜首次擔任節目來賓，她在行前相當緊張，坦言自己個性比較慢熟怕生，擔心與受訪家庭會不會聊不來。不過她親切有禮，與受訪家庭中的長輩互動自然，很快就融入家庭氛圍。

在餐桌上郭靜與受訪家庭聊到結婚的話題，現年44歲的她坦言目前已經單身9年了，但對於現在的狀態反而讓她覺得更加自在。

郭靜表示：「因為我就是這樣，我把自己過得很好，所以其實沒有什麼『一定要有男朋友』的這種想法，不會覺得好像非得有人陪日子才過得下去、人生才算完整。我覺得每種狀態都有它的好處，但我一個人，也可以好好享受自己喜歡做的事情。」

對於生小孩的想法，郭靜笑說自己也是屬於願意把更多時間花在毛小孩身上的人，本身就有飼養貓與狗，對她來說毛孩其實就算是自己的孩子，提到牠們就止不住的幸福表示：「可能沒養過的人真的很難想像，牠們可以帶給我們多少療癒感。你光是看著牠、摸摸牠的毛，就會覺得自己被充電了，心情變好了，壓力也釋放了。」

郭靜處理問題的方式直率不扭捏，有問必答的她，跟擔任居家護理師的受訪家庭成員聊到了死亡話題同樣坦然以對，她絲毫不忌諱地表示：「如果真的沒有對象的話，我覺得自己的積蓄一定要夠，但應該不會把自己送去安養院，因為就我個人來說，可能沒有辦法接受別人幫我擦屁股、清理大小便；我覺得安樂死是一種可以很有尊嚴離開的方式，那並不是什麼壞事。」

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