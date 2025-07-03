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娛樂 最新消息

28歲女星暴斃家中「死因曝光」 現場佈滿不同男人的性愛照

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國28歲AV女優凱莉·佩奇（Kylie Page）入行暗黑界9年，拍過200部以上的作品，也曾出演Netflix迷你影集《Hot Girls Wanted: Turned On》打開知名度，然而，她６月25日被發現在洛杉磯的家中過世，經警方調查，初步死因判定為服藥過量

美國AV女優凱莉驚傳過世。（翻攝自IG）美國AV女優凱莉驚傳過世。（翻攝自IG）

綜合外媒報導，凱莉的好友察覺她失聯，擔心發生意外，才因此報警，豈料，警方趕往她的住處後，發現她已經沒有生命跡象，救護人員當場宣布死亡。

值得注意的是，警方在凱莉的住處發現毒品以及吸食用具，執法人員透露，現場佈滿她與不同男人的性愛照片，目前死因仍在調查，不過現場沒有他殺嫌疑，初步研判是服藥過量。

凱莉曾拍攝200部以上的成人作品。（翻攝自IG）凱莉曾拍攝200部以上的成人作品。（翻攝自IG）

突如其來的噩耗曝光後，凱莉的好友、AV女優莉亞（Leah Gotti）悲痛地說，「她是愛笑的女生，而且充滿感染力」。

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