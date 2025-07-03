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甄莉驚曝「瞞著老公墮2胎」 坦承：還沒想當媽

甄莉自曝曾瞞著老公偷墮2胎。（翻攝自YT）甄莉自曝曾瞞著老公偷墮2胎。（翻攝自YT）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星甄莉和老公希德結婚20多年，育有21歲女兒Phoebe與16歲兒子Sky，經常在節目上分享家庭生活的她，日前在節目《11點熱吵店》中自曝曾瞞著老公拿掉過2個小孩，震驚現場來賓。

甄莉在節目上透露，與老公交往2年時就懷孕，但因為還未確定是否要步入婚姻，也還沒準備好當媽媽，「如果跟他講了，他叫我生，我不就要嫁給他了嗎？所以那時候我就自己決定，還是先不要」，因此決定自行將小孩拿掉。2年後甄莉再度懷孕，當時依然未婚，但老公已經買房並登記在她名下，所以兩人就結婚並將這一胎生下。

沒想到大女兒出生才半年，甄莉又懷孕，「那時候還真的蠻容易受孕的」，考量到兩胎年紀太近，她選擇再度墮胎，不過婚後墮胎需要丈夫同意，她便去找原先替她接生的醫生，並向對方表示老公也同意，事後還進一步裝上避孕器，直到5年後，她才再次懷孕並生下兒子。

被問到老公是否會生氣時，甄莉信誓旦旦回，「不會啦！他不會生氣，因為生完Sky的時候，我有跟他要求再生第3個，他就說『小孩生很容易，養很難』。」所以也就作罷了。

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