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胡瓜回家鄉開旅行社 吃整路被小禎狂唸：別再白吃白喝

胡瓜帶著兒女品嚐他童年美味。（客台提供）胡瓜帶著兒女品嚐他童年美味。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜、胡小禎、胡釋安三人首度攜手主持 《胡來旅行社》，他們回到瓜哥的故鄉苗栗開設一間獨一無二的旅行社。在迎接旅客之前，擔任社長的瓜哥先帶著小禎及安安品嘗從小吃到大，而且是苗栗才有的獨特美味—苗栗熱狗及肉圓。當被女兒小禎問到當年有沒有帶女生來吃，胡瓜笑說「你講到重點了，那還真冤枉，都沒帶女生來，因為女生才不會跟我們來吃，只好跟結拜兄弟一起來吃！」

提到苗栗獨有美味苗栗熱狗，其實就是常見的甜不辣淋上韭菜及辣椒醬料，好吃到胡瓜還沒吃完一份，立刻又轉頭跟店家加點，好吃程度可見一斑。

三人品嘗胡瓜從小吃到大的美味，也讓瓜社長回憶起以前的種種，他表示以前家裡做麵條，有時候工作忙來不及先在家裡吃飯，媽媽就會給胡瓜一百元拿去買東西吃，此話一出引起小禎一陣驚呼，她表示當年的一百元很大，根本就是麵條小開吧！

小禎（左起）、胡瓜、胡釋安主持實境節目。（客台提供）小禎（左起）、胡瓜、胡釋安主持實境節目。（客台提供）

此外，三人也在鄉親推薦下臨時起意前往苗栗風箏節體驗，順便宣傳旅行社業務，現場除了有各式風箏，安安也首次嘗試巨龍風箏，當看到龐大風箏順利飛上去時，直呼比想像中難多了！而喜愛美食的瓜社長一看到風箏節市集的各式小吃，立刻被困住，香腸、煎餃、飲料一個接一個品嘗，熱情的攤商還準備大包小包要讓他帶回去享用，此舉讓女兒小禎忍不住大喊∶「不要再白吃白喝、白拿了！」

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