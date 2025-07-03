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娛樂 最新消息

大眼甜心陳園淳寵粉有一套 「真心不騙」藏暖意

主播陳園淳品嘗甜品，把甜滋滋的暖意和粉絲網友分享。（翻攝自陳園淳臉書）主播陳園淳品嘗甜品，把甜滋滋的暖意和粉絲網友分享。（翻攝自陳園淳臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕有著一雙炯炯有神大眼睛的鏡新聞午間新聞主播陳園淳，每天中午帶領電視機前觀眾掌握最新即時新聞，受封「大眼主播」，粉絲無數，1日卸下播報工作主持《中午鏡來講》，轉攻政論節目。

長久以來，陳園淳寵粉很有一套，記者觀察到1日陳園淳在臉書公開最新發文，裡面暗藏著她對粉絲的寵愛與貼心，原來也因為她被電視台賦予更重要任務。

陳園淳在發文一開頭說：「真心不騙，我喝甜湯時，最常加的料就是粉圓或芋圓！」接著脫口這幾天謝謝「線上粉圓們」的支持，更要謝謝ㄧ些老朋友，此外，她還貼心表示:「不好ㄧ一唱名，是因為他們都很低調。」看到這裡，陳園淳話語中對粉絲有滿滿感謝。

話鋒一轉，陳園淳進一步誇讚她口中「這些朋友」有個共同點，就是已經優秀到在自己的領域閃閃發光，卻還不吝嗇拉抬或幫忙別人，「謝謝這些善意，它們讓酸言酸語和惡意，變得渺小，很慶幸能認識你們。」寵粉無極限，觀眾粉絲也別忘了支持她主持新節目《中午鏡來講》。

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