季芹王仁甫18歲愛女解放火辣身材！前後深V泳裝照曝光

季芹、王仁甫的女兒樂樂遺傳到父母好基因，出落得亭亭玉立。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人夫妻檔季芹、王仁甫結婚19年感情甜蜜，育有1女1子，前陣子大女兒樂樂剛從加拿大的高中畢業，全家近期也把握空檔一起飛義大利度假。格外引注意的是，樂樂在度假時曬出一系列美照，既性感又不失陽光氣息，不少網友直呼季芹和王仁甫的基因實在太強大！

樂樂辣穿一套前後深V泳裝，好身材一覽無遺。（翻攝自IG）

季芹的美腿基因強大。（翻攝自IG）

樂樂曬出一系列出遊美照，只見她選在一個類似民宿院子的文青場地拍攝，不僅有躺椅，還有小型泳池，環境相當優美。照片中，樂樂身穿一套藍白格紋泳裝，紅色滾邊設計增添了童趣，前後都深V的剪裁讓她的S型曲線、細長美腿一覽無遺。季芹也跟女兒曬出同款美照，她的身材也相當勻稱，露出鉛筆腿的畫面跟樂樂簡直1:1還原。

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季芹也透露此次前往義大利是一家人都盼了很久的夢幻景點，不過因為兒女都長大了，她便把很多預訂和確認的工作都交給他們完成，讓季芹和王仁甫輕鬆不少。

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