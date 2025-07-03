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宋仲基幫孩子洗澡噴父愛！女兒剛出生抱緊緊：不想放開

宋仲基參加《拜託了冰箱》，欣賞大廚料理。（中天綜合台提供）宋仲基參加《拜託了冰箱》，欣賞大廚料理。（中天綜合台提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國料理綜藝節目《拜託了冰箱》第二季已經播出，將近10年沒上綜藝節目的宋仲基也在節目中公開自家冰箱，內容物充滿異國情調，在主廚們眼裡，滿是義大利與韓國風味食材。

宋仲基在《拜託了冰箱》分享育兒點滴。（中天綜合台提供）宋仲基在《拜託了冰箱》分享育兒點滴。（中天綜合台提供）

宋仲基難得分享家庭生活點滴，透露兒子剛學說話，經常韓義英三語交錯，所以他和太太每天都持續學習語言，而幫孩子洗澡成了他的日常，滿是父愛的他感性地說：「當孩子目不轉睛地看著我，那一刻真的太美好了。」談到剛出生的女兒時，他更成為女兒傻瓜「會想把她緊緊抱在懷裡，不想放開」。

此外，宋仲基曾在其他節目中被「拿坡里美味黑手黨」權聖晙主廚圈粉，對方翻鍋的帥氣姿態，讓他難忘。這次能同台錄影，讓他緊張又興奮，還當場害羞告白：「我現在緊張到不敢看他！來參加《拜託了冰箱》，感覺是我今年所做最正確的一件事！」

愛德華李飛到韓國參加《拜託了冰箱》。（中天綜合台提供）愛德華李飛到韓國參加《拜託了冰箱》。（中天綜合台提供）

住在美國的主廚愛德華李，為了錄製《拜託了冰箱》，不惜長途搭機15小時，並在首場對決中欽點崔鉉碩作為對手，他笑說：「對我來說這是非常特別的一天，我一直很期待與他比拚看看。」

《拜託了冰箱》崔鉉碩（右）被迫暫停，愛德華李為公平起見，敷面膜停止作業。（中天綜合台提供）《拜託了冰箱》崔鉉碩（右）被迫暫停，愛德華李為公平起見，敷面膜停止作業。（中天綜合台提供）

兩位「黑白大廚」同場較勁，愛德華李突然祭出「暫停福利」，讓對手崔鉉碩必須暫停一分鐘不能有任何動作，讓他頓時手忙腳亂。意想不到的是，下一秒愛德華李竟悠哉地拿起面膜敷臉，一邊敷一邊微笑看著對手無奈模樣，反差畫面瞬間引爆全場笑聲，主持人也忍不住驚呼：「根本自帶綜藝魂！」對此，愛德華李幽默回應：「我想讓比賽看起來公平一點，既然他不能動作，我也不應該繼續料理，而且我這輩子從來沒敷過面膜，藉這個機會剛好嘗試看看。」《拜託了冰箱》自7月6日起每週日晚間8點在中天綜合台36頻道播出。

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