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娛樂 最新消息

原PO怒揭「9大黑幕」再批黃國倫夫妻 寇乃馨硬起來反擊

開課爭議持續延燒，寇乃馨也無奈發聲。（記者陳奕全攝）開課爭議持續延燒，寇乃馨也無奈發聲。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕黃國倫、寇乃馨投資的短劇公司「米奧繁星傳媒」爭議風波持續延燒，繼昨夫妻倆出面打臉爆料者後，對方今凌晨又再Dcard發出長文反擊，並列出九大質疑點。對此，寇乃馨也無奈發聲了。

黃國倫寇乃馨開課爭議持續延燒。（翻攝自Dcard）黃國倫寇乃馨開課爭議持續延燒。（翻攝自Dcard）

原PO質疑，若公司真誠想培育演員，應在一開始公開說明學費、全勤要求與無退費政策，而不是選上後才私訊通知。他也批評，所謂「定向邀約」只保留名額給有背景或流量的星二代，卻讓其他素人演員承擔成本；且課程師資未具備短劇拍攝經驗，只是與公司有私交的同教會成員。至於課程收支，原PO逐條計算指出公司實為打平甚至略有盈餘，痛批黃寇夫妻對外稱「自掏腰包30萬」根本無據。

此外，原PO更點名寇乃馨在媒體前說「大概知道是誰」是在公然施壓，對年輕演員形成心理負擔，「9000元對很多剛出社會的學生來說就是負擔，還不保證戲約，哪來的公平？」

對此，寇乃馨則回應：「這類匿名而不負責任的情緒化抹黑，對方既不講理，也不具名，我們真的就不一一回應了。」她強調課程安排與對價皆合理透明，導師問心無愧，也未涉及不當關係，「我們會繼續堅持用心，做我們認為該為台灣努力的事。」強調若有惡意言論，將由律師依法處理。此外，由於原PO在這篇的自稱是「我是那天做夢夢到我去海選然後被要求要付學費9000塊的原PO」，寇乃馨也提醒，匿名者在「夢中」惡意抹黑，也是有法律責任的

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