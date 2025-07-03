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主播楊智捷突告別10年老東家 下一步引猜測

楊智捷日前無預警宣布「我從非凡畢業了」。（翻攝自楊智捷臉書）楊智捷日前無預警宣布「我從非凡畢業了」。（翻攝自楊智捷臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕非凡主播楊智捷日前無預警宣布「我從非凡畢業了！」細數在前東家豐富經歷，感謝一路上觀眾陪伴。

楊智捷在臉書發文，提及10多年前的夏天，走進了目眩神迷的財經世界，與產業一起呼吸，見證世界各地的科技盛典，也在週末愉快地陪觀眾一起精神旅遊，「一路上蒐集了太多美好，衷心感謝非凡新聞打開我的視野，各種回憶都是金不換，不過此刻，我抱著無限感恩的心情告訴大家：我從非凡畢業了！」

要告別一段深厚的關係並不容易，楊智捷表示要提離職前夕，要好努力，才能讓胸口的那團熱氣，不要變成大雨從眼睛流出來，「想起剛進公司還是個菜鳥，進入戰鬥單位電子組，從一開始狂瘦4公斤，到現在不只胖回來還倒胖好幾公斤。」

發文中，她更想起剛進公司還是個菜鳥，進入戰鬥單位「電子組」，從一開始狂瘦4公斤，到現在不只胖回來還倒胖好幾公斤，還有幸見證台股從八千點一路來到兩萬四千點呢！

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