米可白哭腫眼送別愛犬 曝「一家四口」照哽咽告白：好需要你

米可白分享「一家四口」合照淚別愛犬錢錢。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白的13愛犬「錢錢」患胃癌昨（2日）離世，她在社群限時動態分享「一家四口」全家福照，強忍悲傷喊話錢錢：「胖豬錢，我們明天會穿漂亮，去慶祝你畢業。」

米可白先前曝愛犬錢錢罹患胃癌末期，礙於錢錢已13歲，化療、切胃、放射性治療都不適合，只能做安寧照護，她趁拍八點檔空檔照顧錢錢，也謝謝男友「恐龍先生」孫綻的照顧，她感慨說：「照顧癌末的孩子，真的不容易。」

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米可白帶著腫眼送別愛犬錢錢。（翻攝自Instagram）

近日，米可白和男友孫綻帶著2隻毛孩拍全家福照，她昨餵完錢錢最後一餐，替牠洗澡、洗腳後，再由孫綻用吹風機吹乾毛髮，「吹到一半時，短短4、5秒，牠就安靜地走了。」她稍早提到，「昨天的我，哭著睡著，今天的我，哭著醒來。謝謝大家的留言，我需要一點時間消化，謝謝你們的溫暖。」

米可白醒來後，看著錢錢平時愛躺的小床，讓她開始想念錢錢，她分享「一家四口」的合照，誇讚錢錢：「你很棒，不痛了，乖乖去當小天使，如果想媽媽，趕快換個健康身體回到我們身邊。」、「堅強這件事好難，今天我帶著腫腫的眼睛去看你，你別笑媽媽喔！」最後大喊：「我好需要你！」

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