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娛樂 最新消息

才遭竄改飛機餐…愛莉莎莎遇鄰座飄臭味亂飆罵 嚇壞向空姐求救

愛莉莎莎經常透過社群分享生活。（翻攝自IG）愛莉莎莎經常透過社群分享生活。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅愛莉莎莎雖然爆出不少爭議，但每每推出線上課程或是團購，成績都相當亮眼，一舉一動備受關注。日前她為了7/5災難預言出國避難，沒想到搭機時卻遇到宛如瘋子的鄰座乘客，讓她嚇壞跟空姐求救。

隨著日本漫畫家龍樹諒預言7/5大地震日期將至，引發不少民眾擔憂，愛莉莎莎日前也在IG限時動態透露，自己飛往美國舊金山是為了「避7/5預言」，可見她曬出機票與護照，並寫下「已經飛長途飛到小命快去了…在台灣的大家要平平安安的唷！我很愛很愛你們。」

愛莉莎莎搭機遇到怪乘客。（翻攝自IG）愛莉莎莎搭機遇到怪乘客。（翻攝自IG）

愛莉莎莎接著再分享搭機時遇到的怪乘客，表示對方身上飄著一股很像流浪漢的臭味，「不知道到底幾天沒洗澡，一直抓抓抓，我已經想說我快要瘋了。」不僅如此，對方後來還開始霸佔兩人中間的位置，並且不斷對著空氣飆罵，讓她嚇壞馬上去找空姐求救，所幸被換到經濟艙唯一的空位。

不過怪事還沒完，正當愛莉莎莎吃完飯拉下椅背準備休息時，後座的阿姨竟將她的椅背推回來，於是她等到對方睡覺時，才再度將椅子往後傾倒，沒想到又被對方推了起來，最後她無奈跟對方表示「這個椅子就是設計可以倒下來的，這是長途飛機，現在是睡覺時間，我需要睡覺」，對方這才放棄。

事實上，愛莉莎莎日前才在杜拜飛香港的飛行中，飛機餐遭惡意竄改成「液體餐」及「Indian vegetarian meal」，種種狀況發生讓她忍不住嘆，「一趟飛機遇到一堆奇形怪狀。」

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