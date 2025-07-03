吹牛老爹脅迫性交兩重罪不成立 運送賣淫等罪恐關20年

吹牛老爹深陷性侵醜聞。（法新社提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者陳慧玲／綜合報導〕饒舌天王吹牛老爹數罪纏身，經過馬拉松式開庭審判後，最後在使用暴力、欺詐或脅迫進行性交易，以及共謀敲詐勒索兩罪被判無罪；但他因另外涉及運送賣淫等罪被起訴，最高恐將面臨20年的牢獄之災。但在他兩項罪名不起訴之後，兒子隔空喊話：「我要做的第一件事就是擁抱我的爸爸！」

根據法新社報導，在紐約法庭經過13小時審議後，陪審團裁定吹牛老爹兩項運送賣淫罪名成立，但這比起可能終身監禁的另兩項無罪判定，他已算逃過一劫，因此在法官宣讀判決時，吹牛老爹低著頭，雙手放在膝蓋上默默握拳，期間並以雙手合十祈禱，還一度望向天花板，感覺上像是如釋重負般鬆了一口氣。

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雖然吹牛老爹被免除了嚴重的暴力性交易及敲詐勒索指控，避免了被判處終身監禁的可能性，但他另外被判兩項流放罪，罪名是為他的前女友運送從事賣淫活動。去年9月被捕以來，吹牛老爹都被拘禁，現在兩項重罪獲判無罪，他的律師團提出保釋要求，希望以100萬美元（約３千萬台幣）交保。

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