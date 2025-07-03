男團成員8個月劈腿多女！前女友狠酸愛開房：做好安全措施喔

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中國男星陳澤希是「X玖少年團」出身，曾是頂流男星肖戰的隊友，也曾經因參加《中國新說唱》獲得矚目。最近他被前女友爆料，交往期間多次劈腿，被狠酸「時間管理這方面你挺有天賦的」。

陳澤希被前女友指控是時間管理大師，錄《中國新說唱》還去開房間。（翻攝自微博）

一名自稱陳澤希舊愛的網友在微博上爆料，稱兩人在2024年9月交往至2015年5月底，爆料「去你家的女生都是前後腳一波接一波兒的，也不知道哪天就撞檔期了」，狠酸「記得帶不同的女生回家的時候，跟你媽媽商量好別說漏嘴了，要做好安全措施」。

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前女友進一步透露，去年12月陳澤希聲稱在調整工作狀態，結果白天約會、晚上陪另一個妹妹睡覺，中間還跑去健身。跨年夜找她的路上，還順便跟其他女生視訊報備，跟女友過完生日的隔天又找別人。

「參加新說唱這種比賽的時候，也別再分神去開房啦，免得又被淘汰了，躺在姐姐懷裡安撫跟你鬧彆扭的妹妹，還得跟我說演出的彩排忙到了凌晨兩點要早點睡了喔，怎麼有心思比賽呢。」前女友狠酸，沒通告，私生活也打得火熱，「說到底做說唱歌手，還是不如去做HR，時間管理這方面你挺有天賦的。」

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