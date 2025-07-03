台中首場韓星拼盤！主辦保證：2NE1會唱近1小時

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕台中市首場韓星拼盤演唱會「K-POP Masterz2025 In Taiwan」（以下簡稱KPM）將在8月10日於台中「國立台灣體育運動大學田徑場」舉行，事前主辦僅公布「剪影」提供粉絲猜，5組卡司陣容曝光後，證明粉絲幾乎都猜對了。

「K-POP Masterz2025 In Taiwan」2NE1。（寬寬整合行銷提供）

主辦今天發布新聞稿，指出KPM是由韓國發起的K-pop音樂節品牌，以韓國音樂文化為核心，推廣給全球K-POP聽眾與粉絲，透過音樂跨越國界形式，包含舞台演出+粉絲互動（Fan Talk），強調粉絲與藝人間的溝通與交流致力於推廣新銳與主流藝人，拓展多元音樂風格。

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KPM曾多次在不同國家和地區舉辦巡演，演出陣容通常包括多個受歡迎的K-pop團體和藝人，提供多元化的音樂體驗，歷年來已到過菲律賓、泰國、日本等地，今年已官宣在曼谷、聖地牙哥、吉隆坡三地舉辦。

「K-POP Masterz2025 In Taiwan」CRUSH。（寬寬整合行銷提供）

「K-POP Masterz2025 In Taiwan」Baby DON’T Cry。（寬寬整合行銷提供）

KPM首次在台灣舉辦，集結了韓星的熱血與新生代的開幕演出，將有5組重量級陣容為台中開啟KPOP歷史性的榮耀時刻，演出超過3小時。

主辦指出，卡司包括ZICO、SUNMI宣美及CRUSH，他們將各帶來40分鐘的演出。至於新生代女團「Baby DON’T Cry」將首度在台現身，開場15分鐘。傳奇女團「2NE1」則是此次最大咖，帶來近一小時的震撼舞台。

「K-POP Masterz2025 In Taiwan」ZICO。（寬寬整合行銷提供）

「K-POP Masterz2025 In Taiwan」宣美。（寬寬整合行銷提供）

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「K-POP Masterz2025 In Taiwan」卡司曝光。（寬寬整合行銷提供）

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