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娛樂 最新消息

港星窮到偷2罐奶粉 再爆當2個月惡霸沒繳房租

張致恒（右）與老婆區燕雯因經濟壓力太大，造成夫妻感情失和，多次躍上新聞焦點被封為「離婚界網紅」。（香港星島日報）張致恒（右）與老婆區燕雯因經濟壓力太大，造成夫妻感情失和，多次躍上新聞焦點被封為「離婚界網紅」。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲港星張致恒2019年與女友區燕雯結婚育有4子，因經濟壓力太大造成夫妻感情失和。

年初區燕雯爆出驚悚公開一則動態：「真的可以全家跳樓，這次過年又提早停業，還不知道什麼時候能有工作。」引來大批網友勸她還有4名無辜幼兒，千萬別想不開。

港媒報導，張致恒早年有不少桃色新聞加上多次被爆欠債，形象負面，難以完全復出幕前，他曾在小吃店打工養家，近期當寬頻拉線工人，知情者說：「以張致恒一份工資難以養活一家6口，加上幾隻愛犬，生活更加拮据。

最新發展，區燕雯日前向港媒透露，已當了2個月租霸沒繳房租，終於收到房東寄來「終止租約通知書」，但她強調：「不是沒繳，只是沒繳齊。」強調不再強求他人幫忙，一切會靠自己。

今年元月，區燕雯曾在IG限動一連發了2篇文章，第一篇寫下：「一個人窮，都要去偷2罐奶粉，做人真是好絕望。」接著又發第2篇：「我有困難先借到錢買2罐奶粉，你都要偷！我家2個小朋友沒有奶粉，其實是真的有必要逼死我？」

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