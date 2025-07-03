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小S女兒被酸靠媽 陳沂逆風力挺「會投胎就是本事」

小S二女兒「Lily」許韶恩日前舉辦首場畫展《Prey of Prey》。（資料照，記者王文麟攝）小S二女兒「Lily」許韶恩日前舉辦首場畫展《Prey of Prey》。（資料照，記者王文麟攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕小S二女兒「Lily」許韶恩日前舉辦首場畫展《Prey of Prey》，引發外界兩極評論，一派認為Lily很有才華、家裡也能提供支持，是很棒的一件事；另一派則直指Lily的畫風激似「Labubu、奈良美智」，完全是仗著家裡有錢。

網紅陳沂2日晚間也在臉書發文評論此事，她表示：「關於小S女兒Lily辦畫展，引發爭議。很多人說投胎是藝術，因為家裡有錢，才能以17歲藝術家之姿，受到各大名人支持爭相搶畫；她受訪表示創受到奈良美智影響，也被奈良美智本人轉發，附上三個笑臉圖案。」更稱有人說奈良美智這是委婉的說Lily在抄他還搞到奈良美智二度發文發表，他是覺得自己能成為影響者很開心。

對此，陳沂發表個人看法，她說：「我是覺得這沒什麼好酸的，Lily確實很漂亮，氣質的養成是家教，不是用錢砸出來的；雖然她的作品有很多藝術家的影子，但所有創作不都從模仿開始。」陳沂重申，她個人挺喜歡Lily的用色，很有靜謐森林裡獨角獸的感覺。
陳沂最後表示，畫作往往反映一個人的內心世界，希望Lily能永遠守護少女迷濛且夢幻的純真，更丟下一句話：「家裡有資源為什麼不能用？會投胎就是本事！」

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