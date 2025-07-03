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小S二女兒辦畫展挨酸靠媽 苦苓驚：為什麼不行？

Lily辦畫展被指靠媽，引發議論。（記者王文麟攝）Lily辦畫展被指靠媽，引發議論。（記者王文麟攝）

〔記者林南谷／台北報導〕「小S」徐熙娣二女兒、17歲「Lily」許紹恩，近日迎來人生首場個展《Prey of Prey》，不少人將她貼上「星二代靠背景」標籤，質疑她能否憑實力站穩藝術圈，掀起不少討論。

這場以「視線的權力反轉」為主題展覽，Lily受訪時透露是自己花一年時間籌備的心血結晶，過程從構想到完成，都是與老師、家長來回討論，親自參與展區規劃與作品選擇。

因為被冠上「小S的女兒」，Lily難免被外界用放大鏡看，對此，作家苦苓2日在臉書發文聊及此事，他直白表示：「如果知名主持人、作家蔡康永都可以開畫展了，小S的女兒為什麼不行？反正畫都會賣得很好⋯⋯。」

據調查，Lily在IG上擁有逾60萬追蹤者，她坦言社群帶來許多不同面向的影響，「比方說因為有很多人的關注，我懂得更去了解自己，也有動力做得更好，同時也會收到大家的回饋，知道自己哪裡還需要改進，也許要更加注意自己的言行舉止。」

而她畫展主題談及「視線的權力反轉」，被問到從小作為星二代，總是被外界注視，Lily也有自己體悟，她說：「我其實覺得蠻新奇的，也許會比同年齡的同學早熟，但同時我也學到了很多重要的事情，從這些挫折或困難中，更了解自己的目標，也更願意去做自己。」

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