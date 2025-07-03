吳怡霈曾遭經紀人背叛 「同事≠朋友」提供建言

吳怡霈日前傳出遭經紀人背叛。（翻攝自吳怡霈IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕遭經紀人背叛的女星吳怡霈，日前發出聲明與對方終止合作關係，2日在IG上傳一段短片，分享對職場人際看法，她直言：「同事≠朋友。」

吳怡霈在發文中提及許多人可能曾在工作中把同事當成朋友，最後換來被背叛、利用，因此對人性感到絕望，她說：「職場本來就充滿利益衝突和競爭，當同事對你友善時，通常是基於合作需求，並不等於會成為真正的朋友，同事不等於朋友，他們更像是合作的隊友，能夠互助、能夠支持，但不需要過度交心，界線清楚才可以走得長久。」

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此外，吳怡霈也強調若把過多情緒或秘密分享給同事，未來就可能變成對方攻擊自己的利器，為此她提醒大家在工作場合仍需保持一定的距離，「同事之間的溫度，剛剛好就好。太靠近、太熱，小心會被燙傷。」她亦補充若能在職場中遇到知心好友，應該視為一種難得的幸運，「可能上輩子有燒好香做好事，但，不要視為理所當然。」

發文最後，吳怡霈提醒網友粉絲應學會用合作隊友角度去看待同事，彼此支持沒問題，但過度交心反而容易受傷，「保持界線，留一點距離，互相支持，但不必過度交心。不是冷漠，而是在職場上，要學會懂得保護自己。」

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