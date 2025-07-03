海公公發錢 郭董嗨收百億 張菲6百萬恐GG

72歲張菲是演藝圈中「鴻海派」代表，現在過著閒雲野鶴的生活。（資料照，記者王文麟攝）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕每年七、八月進入股市除息旺季，投資人補財庫樂呵呵。昨（2）日鴻海除息，每股配發現金股利5.8元，創歷年新高，吸引市場關注。以除息前股價165.5元估算，現金殖利率約3.5%，除息首日更快速填息逾三成。這次除息行動，郭台銘百億股息入袋，曾號稱持有上千張鴻海的張菲，原可輕鬆入袋6百萬，不過他4月躲股災，據說早在清明前已出清持股。

鴻海創辦人郭台銘堪稱此次除息最大贏家。根據公開資料，郭台銘名下持有約174.2萬張鴻海股票，換算下來可領取股息超過台幣101億元，若以台北超級豪宅「陶朱隱園」最貴一戶要價18億，郭董光靠股息即可輕鬆掃下6戶。

請繼續往下閱讀...

張菲是演藝圈中「鴻海派」代表，他曾透露以每股約60元買進鴻海千張以上。不過今年4月川普關稅空襲，台股殺聲震天，張菲安全躲過股災，當時他透露早在清明節前已全數出脫持股，獲利5億。在關稅放緩後，台股從下殺最低至1萬7千多點，回彈至2萬2千多點，早已越過川普宣布關稅政策前的21,298點，距歷史高點 24,416點，也僅差2千多點。

若以張菲數十年對鴻海的「抱緊處理」法則，在川普關稅放緩後，再投入千張鴻海的可能性極高。鴻海四月曾殺到最低點112.5元至除息前收盤165.5元，一張價差5萬以上，一來一回賺進5千萬，再加上6百萬股息，投資效益相當驚人。

此外，吳怡霈也是這波除息的「小資傳奇」，她曾分享十年前買進3張鴻海，並因一度忘記持有，未曾賣出，因多年領息與填息效應，帳上持股早已超過50萬元，此次她也可領約1.74萬元股息，堪稱「不動就獲利」的最佳示範。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法