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反派專業戶顛覆形象！馬份父親單腳爬國家步道直呼「太荒謬」

王靖惟／核稿編輯

〔實習記者黃珮涵／綜合報導〕在人生絕望之境，如何重新找回希望與勇氣？改編自全球暢銷回憶錄的英國電影《鹽路上有你》（The Salt Path），由《哈利波特》系列飾演馬份父親的「反派專業戶」傑森艾塞克（Jason Isaacs）與《X檔案》女星吉蓮安德森（Gillian Anderson）攜手主演。在英國上映首週便締造破147萬英鎊（約新台幣5900萬元）佳績，累計票房更突破700萬英鎊（約新台幣2.7億元），被譽為「2025年最成功的英國獨立電影」。

傑森艾塞克為了精確呈現《鹽路上有你》生病且行動不便的身體變化，花費大量時間跟本尊討論動作。（采昌提供）傑森艾塞克為了精確呈現《鹽路上有你》生病且行動不便的身體變化，花費大量時間跟本尊討論動作。（采昌提供）

擅長詮釋反派角色的傑森艾塞克，這次一改形象，挑戰飾演罹患退化性疾病、流落街頭的真實人物莫思文恩（Moth Winn）。他與莫思本人多次深談病情細節，並與吉蓮安德森反覆排練，只為呈現角色逐步退化的過程與身心掙扎。安德森則坦言：「能夠演繹各種形式的人性，對我來說是一種榮耀。」為了真實還原失去一切的狼狽狀態，她更拋下以往光鮮形象，首度素顏上鏡，詮釋莫思的妻子蕊娜。

電影實景拍攝於英國最長步道「西南海濱小徑」，傑森為角色需單腳攀爬山丘，甚至幫劇組搬設備。他直呼：「我們得攀爬那些極其艱難的山丘、翻越各種地形，而我得靠單腳完成這些。有時候我們到達某些拍攝地點時，我真的會想『他根本不可能走過這裡，太荒謬了！』」

《鹽路上有你》描繪一對夫妻蕊娜與莫思，在一場財務糾紛後破產，接著又遭逢罹病打擊，一夕之間失去所有。他們做出看似瘋狂的選擇，帶著一本地圖，背著帳篷和少許物資，踏上共630英里的救贖之旅。電影本週五（4日）在台上映。

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