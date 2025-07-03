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娛樂 最新消息

（獨家超人專訪4）保留內褲外穿受他啟發！大衛讚新版《超人》偉大「會想一看再看」

詹姆斯岡恩（右起）指導大衛科倫斯韋、尼可拉斯霍特演出《超人》。（華納兄弟提供）詹姆斯岡恩（右起）指導大衛科倫斯韋、尼可拉斯霍特演出《超人》。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕《超人》已多次被改編搬上大銀幕，此次再度重啟也肩負起開啟全新DC宇宙的重責大任。飾演新版「超人」的大衛科倫斯韋直說，觀眾走進電影院，就是想看到一部具備一切的好電影，「這就是那樣的作品！」同時也大讚導演詹姆斯岡恩的願景成就了一部偉大的電影。

大衛形容和岡恩合作比想像的還要更棒、更美好，「他是被對這些素材的熱愛和對電影的熱情所驅動的，他說他是看著DC漫畫長大的，甚至是靠它們學會閱讀的！」他笑說岡恩就像個如果不是在糖果店，就是在漫畫店裡的小孩，「他把所有朋友都集合起來，只想拍出一部最有趣、最娛樂性強、最真摯感人的電影。」

就像岡恩在漫威拍攝《星際異攻隊》系列一樣，大衛說他對自己的願景非常清楚，同時也非常開放，「他認為好點子可以來自任何人，無論是演員或是助理，只要是好想法，他都會聽，而且大多數團隊成員他都叫得出名字、也曾經合作過。」他說這樣的環境讓最棒的點子能被激發出來，而岡恩再把這些靈感經過獨特的濾鏡轉化，成為他版本的偉大故事。

導演詹姆斯岡恩（左起）、大衛科倫斯韋、瑞秋布羅斯納安、尼可拉斯霍特一同宣傳《超人》。（華納兄弟提供）導演詹姆斯岡恩（左起）、大衛科倫斯韋、瑞秋布羅斯納安、尼可拉斯霍特一同宣傳《超人》。（華納兄弟提供）

先前岡恩常說，是大衛啟發他讓超人再度「內褲外穿」，大衛聽了當場笑說「我覺得我只是讓他覺得『可以放心這麼做』，他本來就喜歡三角褲這個概念，也很努力想讓它合理化，但一直找不到讓它『不滑稽』的方法，因為他也想不出有什麼功能性的理由要保留這個設計！」

大衛說超人外穿的三角褲不像蝙蝠俠裝備有明確功能，設計上其實並沒有實質用途，因此他跟岡恩說：「也許它不需要功能性，也許它就是一種美學。而這個美學的意義是…對超人身份的一種反差？」就像超人是個強大的外星人，不需要用裝備來嚇人，也不需要靠造型來彰顯力量。

大衛認為超人真正要傳遞的是「如果你需要幫忙，我在這裡。」就算是小朋友想靠近他、跟他打招呼、拍張照，他都會很歡迎，「我想這種『親近感』讓詹姆斯相信『這就是保留三角褲的理由！』它原本就存在，而我們只需要接受它，而不是硬去賦予它一個不存在的意義。」

全新《超人》除了精采的大場面，也將讓觀眾既感動又心碎。（華納兄弟提供）全新《超人》除了精采的大場面，也將讓觀眾既感動又心碎。（華納兄弟提供）

至於為什麼《超人》是這個時代需要的超級英雄，大衛說這是一部具備一切的好電影，「觀眾會想笑，也會被感動；會心碎，也會看到失落；還有精采的動作場面，在這部電影裡滿滿都是。而且你會想看到大畫面，它就是為大銀幕打造的。」他說最重要的是，觀眾會想在看完後立刻想再看一遍，就像剛從雲霄飛車下來，馬上又想再排一次，「這就是我自己的感覺，我真的很期待能一看再看這部電影。」《超人》將於7月9日在台上映。

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