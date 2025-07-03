晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家超人專訪1）來電不識詹姆斯岡恩！大衛接獲《超人》邀約先要對方證明身分

大衛科倫斯韋在新版《超人》化身超人。（華納兄弟提供）大衛科倫斯韋在新版《超人》化身超人。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕由DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩執導的全新《超人》即將於全球上映，飾演全新「超人」的男星大衛科倫斯韋被岡恩盛讚本身就像超人化身。回憶當初接到岡恩電話，大衛說還要電話另一頭「證明」自己是誰，結果岡恩不但沒被冒犯，還直接開口告知想找他演出。

31歲的新生代男星大衛同時身兼編劇、製作人及演員身分，他說接到岡恩電話時正好在演出去年上映的災難鉅作《龍捲風暴》，「我當時從拍攝中短暫休息，在家中接到來自洛杉磯區碼的不明電話，接起來後對方說『大衛，我是詹姆斯·岡恩』」不知為何，我竟然回他『你能證明一下嗎？』」

大衛科倫斯韋（右）和詹姆斯岡恩合作《超人》，驚訝他的劇本有許多意外元素。（華納兄弟提供）大衛科倫斯韋（右）和詹姆斯岡恩合作《超人》，驚訝他的劇本有許多意外元素。（華納兄弟提供）

大衛笑說那一刻突然意識到，其實自己不知道那是不是岡恩的電話號碼，但對方笑了，「我想是那種帶著理解的笑，然後他說『好問題。但我打電話是為了邀請你擔任超人。』我回答說：『好吧，能做這件事的只有你，那應該就是你了』！」

他形容那一刻有種難以置信、超現實的感覺，「感覺像是『哇，這真的發生了』，因為你不敢真的去希望它成真。或許曾幻想過一兩次，但不會真的去期望。」之後兩人進行了短暫但非常愉快的談話，「在那之後，我感覺像是太空人被告知要登月，但真正的工作才正要開始。得到這個角色當然是一大勝利，可以全心投入一到兩年的時間來拍這部電影，把它分享給全世界。」

大衛科倫斯韋對於能接演《超人》直呼難以置信。（華納兄弟提供）大衛科倫斯韋對於能接演《超人》直呼難以置信。（華納兄弟提供）

雖然「超人」早已家喻戶曉，但大衛說並沒有從小接觸某一個特定版本的超人，但有在放學後回家看過幾集影集《超人前傳》，也曾在電影院看過《超人再起》。「但直到我讀了詹姆斯的劇本，才真正打開了我對超人世界裡所有版本、傳說、正典、精彩表演與藝術家的認識，我對劇本裡的各種元素感到驚訝。」

大衛說也許小時候有看過經典的克里斯多夫李維的版本，也知道超人死對頭「雷克斯路瑟」和超人女友「露薏絲蓮恩」，「但當我看到詹姆斯的劇本時，我真的很驚訝那些看似不屬於超人世界的元素居然也包含其中。」

他形容新版《超人》不是一部傳統的起源故事，「但超人的起源並沒有被遺忘，只是不再是這部電影的主題，我們從電影一開始就跳進動作中，觀眾不需要事先了解什麼，你在觀影過程中會學到一切該知道的，無論你是否認識超人，我們都能直接進入正題。」

《超人》將於7月9日在台上映。

未完待續…下一篇：大衛暢談「超人」的象徵，以及他詮釋的全新版本

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中