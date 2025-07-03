（獨家超人專訪1）來電不識詹姆斯岡恩！大衛接獲《超人》邀約先要對方證明身分

大衛科倫斯韋在新版《超人》化身超人。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕由DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩執導的全新《超人》即將於全球上映，飾演全新「超人」的男星大衛科倫斯韋被岡恩盛讚本身就像超人化身。回憶當初接到岡恩電話，大衛說還要電話另一頭「證明」自己是誰，結果岡恩不但沒被冒犯，還直接開口告知想找他演出。

31歲的新生代男星大衛同時身兼編劇、製作人及演員身分，他說接到岡恩電話時正好在演出去年上映的災難鉅作《龍捲風暴》，「我當時從拍攝中短暫休息，在家中接到來自洛杉磯區碼的不明電話，接起來後對方說『大衛，我是詹姆斯·岡恩』」不知為何，我竟然回他『你能證明一下嗎？』」

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大衛科倫斯韋（右）和詹姆斯岡恩合作《超人》，驚訝他的劇本有許多意外元素。（華納兄弟提供）

大衛笑說那一刻突然意識到，其實自己不知道那是不是岡恩的電話號碼，但對方笑了，「我想是那種帶著理解的笑，然後他說『好問題。但我打電話是為了邀請你擔任超人。』我回答說：『好吧，能做這件事的只有你，那應該就是你了』！」

他形容那一刻有種難以置信、超現實的感覺，「感覺像是『哇，這真的發生了』，因為你不敢真的去希望它成真。或許曾幻想過一兩次，但不會真的去期望。」之後兩人進行了短暫但非常愉快的談話，「在那之後，我感覺像是太空人被告知要登月，但真正的工作才正要開始。得到這個角色當然是一大勝利，可以全心投入一到兩年的時間來拍這部電影，把它分享給全世界。」

大衛科倫斯韋對於能接演《超人》直呼難以置信。（華納兄弟提供）

雖然「超人」早已家喻戶曉，但大衛說並沒有從小接觸某一個特定版本的超人，但有在放學後回家看過幾集影集《超人前傳》，也曾在電影院看過《超人再起》。「但直到我讀了詹姆斯的劇本，才真正打開了我對超人世界裡所有版本、傳說、正典、精彩表演與藝術家的認識，我對劇本裡的各種元素感到驚訝。」

大衛說也許小時候有看過經典的克里斯多夫李維的版本，也知道超人死對頭「雷克斯路瑟」和超人女友「露薏絲蓮恩」，「但當我看到詹姆斯的劇本時，我真的很驚訝那些看似不屬於超人世界的元素居然也包含其中。」

他形容新版《超人》不是一部傳統的起源故事，「但超人的起源並沒有被遺忘，只是不再是這部電影的主題，我們從電影一開始就跳進動作中，觀眾不需要事先了解什麼，你在觀影過程中會學到一切該知道的，無論你是否認識超人，我們都能直接進入正題。」

《超人》將於7月9日在台上映。

未完待續…下一篇：大衛暢談「超人」的象徵，以及他詮釋的全新版本

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