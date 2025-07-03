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霍正奇神撞臉李炳憲！激似《魷魚遊戲3》001號 網友暴動

霍正奇（右）被認為撞臉《魷魚遊戲3》的李炳憲。（翻攝自Threads）霍正奇（右）被認為撞臉《魷魚遊戲3》的李炳憲。（翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Netflix《魷魚遊戲》第三季正式上線後，再度引爆全球影迷熱潮，劇中神秘且極具壓迫感的「001號」角色由韓國影帝李炳憲飾演，不過近日卻有網友在Threads分享資深演員霍正奇與李炳憲並列的對比圖，2人的五官神似度超乎想像，讓不少人笑稱根本「神複製！」

網友曬出的照片中，可見李炳憲在《魷魚遊戲3》中以銳利臉部線條、深邃雙眼，以及極具故事感的眉宇表情詮釋001號，而霍正奇的眼型、鼻樑高度甚至整體臉部輪廓，都被認為驚人相似堪稱是「台灣李炳憲」也不為過。該名網友還笑說，自己從此每次看影集就忍不住「跳戲」，留言區更是被灌爆「選角太神」、「這個台版001我可以！」

徐乃麟（右）被認為撞臉李政宰。（翻攝自Threads）徐乃麟（右）被認為撞臉李政宰。（翻攝自Threads）

鹿希派（上）被認為撞臉《魷魚遊戲3》中編號125的朴敏修。（翻攝自Threads）鹿希派（上）被認為撞臉《魷魚遊戲3》中編號125的朴敏修。（翻攝自Threads）

此外，李政宰飾演編號456的成奇勳，以及李大衛飾演編號125的朴敏修，也被網友分別認為撞臉徐乃麟、鹿希派，由於話題持續延燒，也釣出不少粉絲開始腦補「台灣版魷魚遊戲」的演員名單，紛紛點名霍正奇如果開拍台版，一定要無條件出演001號角色，「光是站在那裡就很有壓迫感！」還有網友搞笑喊話 Netflix「別再翻拍美劇了，快翻拍自己影集，交給台灣網友選角就對了！」

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