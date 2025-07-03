昔拍大尺度寫真爆紅！「嫩模始祖」當媽3年低調辦婚禮 神祕老公首現身

楊焉有「嫩模始祖」稱號。（翻攝微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕36歲港星楊焉（原名：楊梓瑤）有「嫩模始祖」稱號，當年與周秀娜互拚寫真女神，她2014年淡出幕前，轉行當瑜珈教練，2021年突曝已婚產子，近來網路流出婚宴照，疑似補辦婚禮。

楊焉去年底做引體向上時不慎手滑受傷。（翻攝自YouTube）

楊焉2008年從香港動漫節Bandai Girl選秀比賽脫穎而出，之後加入TVB《美女廚房2》的「美少女廚神」，2010年發行大尺度寫真書爆紅，還參與不少電影演出，並簽約成為港星陳百祥公司旗下藝人。2014年與陳百祥解約後，楊焉決定淡出演藝圈，近年考取瑜珈導師資格，2021年自曝已為人妻及產下一子，但一直沒透露老公的背景。去年底做引體向上時不慎手滑受傷，導致頸椎第四與第五節移位壓住神經線險癱瘓，她當時不忘曬照放閃感謝老公，「真的辛苦老公，他整個12月都為我奔波，又要返工更要照顧兒子，真的幸好有他照料，我會盡快康復不要令他為我擔心。另外，我也會繼續用Dumb（愚蠢）這個詞彙形容自己，我畢竟已是位母親了。」

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方皓玟（左）、陳如楓（右）分享參加楊焉婚禮的照片。（翻攝自Instagram）

陳如楓（右）開心參加楊焉婚禮。（翻攝自Instagram）

然而，近日歌手方皓玟、主持人陳如楓在社群分享參加楊焉婚禮的照片，方皓玟開心說：「高興到以為自己再嫁，老best的wedding，一個好有愛的家庭。充滿笑聲的一個晚上，祝你們展開雙手迎接更多美好的日子！」45歲的方皓玟狀態姣好，站在36歲的新娘楊焉旁，仍少女感十足。陳如楓則說：「我們很幸運成為楊小姐唯一一桌朋友的賓客。看著妳變得成熟，幸好沒有看到妳不好的地方（有時候會固執一些），目睹妳戀愛、分手、結婚、生小孩，做了媽媽真的長大了。有什麼想說的放在心裡，幸福快樂最重要。」

楊焉已為人母。（翻攝自Instagram）

楊焉補辦婚禮。（翻攝自Instagram）

在曝光的照片中，楊焉身穿簡約白色平口長裙，她的老公罕曝光，雖然臉部被貼圖遮掩，但仍可以看出她的老公身型高大，外型與楊焉相檔搭，婚禮照曝光後，也湧入不少網友祝福。

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