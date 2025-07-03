（獨家）整形日記大公開！陳瑾緗韓國隆鼻＋割雙眼皮 驚人蛻變曝光

陳瑾緗5年前剛出道的模樣。（記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕嘻哈歌手「Allyson」陳瑾緗非常做自己，她迎來人生轉捩點，近來勇敢進行外貌上的大改造。她去年飛往韓國做隆鼻手術，上月又飛去割雙眼皮，還相約媽媽同行，整形過程毫不避諱大方公開，選擇把這段心路歷程大方分享給粉絲。

陳瑾緗到韓國割了雙眼皮，心情非常雀躍還能帶媽媽出遊。（張恒琪工作室提供）

「What’s not changing, you’re choosing.」（不是你在改變，而是你在選擇）陳瑾緗以這句話來形容自己的心境。身為歌手的她，坦言從新人時期就常被外貌批評，陳瑾緗當時從未理會，甚至沒有接受唱片公司的建議去整形。如今選擇動刀，完全是出於對自己理想模樣的追求，她笑說：「我從小就立志要隆鼻，想當美女！」

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「Allyson」陳瑾緗小時候想學蔡依林「特務J」造型剪了短髮。（張恒琪工作室提供）

「Allyson」陳瑾緗公開童年嫩照。（張恒琪工作室提供）

陳瑾緗透露，之前曾在台北縫雙眼皮，「結果變成三眼皮，一邊還掉了！」近來索性前往「整形大國」韓國做手術，告別沒有鼻樑的塌鼻，隆鼻花費約30萬台幣，近來加碼的雙眼皮則是花了8萬，「雖然比台灣貴，但韓國的美感風格不同，我非常滿意。」

陳瑾緗隆鼻後模樣大公開。（張恒琪工作室提供）

陳瑾緗隆鼻後不忘自拍留念。（張恒琪工作室提供）

對於外貌上的驚人轉變，陳瑾緗笑說：「現在自信真的有提升！」她認為這世界看似不公平，卻又很公平，「有能力的人就能選擇改變，整形不再是醜人的專利，美麗沒有盡頭，人生全由自己定義。」在首爾時還在身上刺上兩個專屬刺青，象徵新的開始。

陳瑾緗曬出銳變後的美照。（張恒琪工作室提供）

陳瑾緗透露媽媽，陪她赴韓時擔心問：「妳都不會後悔嗎？」陳瑾緗聽了笑答：「可能會啊，但人生本來就是一直在做會後悔的事，這太有趣了。」除了歌手身分，陳瑾緗也跨足手作飾品設計與醫美相關產業，喜歡多元挑戰的她，擁有一群欣賞她真性情的粉絲。至於何時要出新歌，她預告下半年打算發行全新EP，想要嘗試電子音樂。

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