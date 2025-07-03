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陳喬恩狠嗆永不再去！台北40年藍記麻辣鍋驚爆「收攤歇業」

陳喬恩今年1月才發文狠批藍記麻辣火鍋。（組合照，翻攝自IG）陳喬恩今年1月才發文狠批藍記麻辣火鍋。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北知名老店「藍記麻辣鍋」近日悄悄歇業，結束長達近40年的營業歷程，不過這家老字號火鍋店爭議不斷，先前不僅因「麻辣湯底包」的使用問題，與同家族其他品牌爆出侵權糾紛。此外，店內向來以規矩繁多聞名，甚至曾被陳喬恩點名抱怨「到底多好吃才這麼跩！」如今，Google地圖上已標註「永久歇業」，令許多饕客、網友大為震驚。

台北藍記麻辣火鍋已被標註歇業。（翻攝自Google Map）台北藍記麻辣火鍋已被標註歇業。（翻攝自Google Map）

「藍記麻辣鍋」曾受到美食評鑑「500盤」肯定，近年來更被多位美食網紅大力推薦，但不少食客對店內規矩無法接受，包括禁止訂位、到齊才能入座、用餐勿滑手機，造成評價兩極、評論分歧。無獨有偶，陳喬恩1月也曾發文抱怨，「不能訂位，規定要在現場等位，人到了還規定人數要過半才能入座。」她更附上多個翻白眼符號表達不滿。 

不僅如此，陳喬恩當時認為「藍記麻辣鍋」店家規定很機車直言「到底多好吃才這麼跩！」直至用餐完畢，她的憤怒情緒更是直接爆開，砲火猛烈怒嗆「不好吃！我永遠不會再去第二次。」當時也一度掀起大批網友討論。如今這間陪伴不少台北人深夜食堂記憶的老店畫下休止符，許多老顧客感嘆時代變遷，「雖然規矩多，但還是有情懷」。

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