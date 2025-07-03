（專題）《F1》裡的亮眼女技師就是她！鏡頭多到還嗆小布

〔記者許世穎／專題報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演新片《F1電影》持續在全球熱賣，全台票房也於昨天（2日）正式衝破台幣1億大關。除了「不老男神」小布的帥氣、新秀男星達姆森伊卓瑞斯的迷人笑容，有一位演員也意外引起影迷注意，那就是在片中鏡頭不少的女性維修技師「喬蒂」。

在《F1電影》飾演維修技師「喬蒂」的卡莉庫克日前出席該片倫敦首映。（華納兄弟提供）

飾演該角的是31歲的英國女星卡莉庫克，她成長於英國的史特拉福小鎮，從小就希望成為演員，如今終於靠著《F1電影》正式打入好萊塢。她曾於BBC長壽醫療劇《Doctors》2016年的一集中亮相，2022年，她在BBC情境喜劇《Cheaters》中擔綱主演，隔年又在廣受歡迎的科幻影集《超時空奇俠》中登場。

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卡莉接受《1883》雜誌訪問時表示，首次接觸表演就是透過電視上的肥皂劇，「我從小就一直在看電視，完全被這些像真實人物一樣的演員吸引，這讓人感到很安心。爸媽工作都很忙，這是唯一能讓我們一家人晚上聚在一起的事情。」她也透露對表演的熱愛也受到皇家莎士比亞劇團的薰陶，「我看過那裡最令人難以置信的演員，從那時我就知道這會是我未來的志向。」

卡莉庫克在《F1電影》的演出掀起不少討論。（翻攝自IG）

《F1電影》首次讀本會在片中也有出現的英國銀石賽道（Silverstone）舉行，該地不僅是英國大獎賽的舉辦地，也距離卡莉家不到一小時車程。卡莉表示：「我在英國就是在銀石附近長大的，那次讀本會也在那裡舉行，我第一天走進去就見到布萊德彼特、製片傑瑞布洛克海默和一票劇組成員。」

除了離家很近，卡莉更笑說自己16歲時還曾在那裡當過女服務生，「我那時是個很糟糕的服務生，而現在坐在同一個房間裡讀劇本，我心想：『天啊，如果你早幾年告訴我會發生這些事，我絕對不會相信！』」

卡莉庫克（中）在《F1電影》和達姆森伊卓瑞斯（左）有不少對手戲。（翻攝自IG）

卡莉在《F1電影》飾演的喬蒂一開始有點笨手笨腳，但總會被達姆森飾演的喬許多看兩眼，甚至原諒她的粗心。一次維修小失誤還被小布飾演的桑尼為她說話，但希望能證明自己能力的她在搬運器材時碰上泡著冰塊水的小布，鼓起勇氣跟他說「希望下次不要再這樣（幫她說話）了」，之後工作也越來越上手，甚至成為維修站一大助力，還會在比賽前在小布帶隊下一起跑步。《F1電影》持續在台上映中。

卡莉庫克（Callie Cooke）IG：

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