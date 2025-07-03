周杰倫與昆凌飛英國看溫布頓網球 耍帥有「秘密武器」

周杰倫代言電鬍刀，對於形象影片配樂也很重視。（台灣飛利浦提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫忙完香港3場「嘉年華」演唱會就和愛妻昆凌一起飛往英國看溫布頓網球錦標賽，有網友看到周董在場邊觀賽的照片，誇他刮了鬍子看起來更清爽帥氣，而代言邀約不斷的周董，眾多代言商品中就包括知名品牌電鬍刀，當時還飛到澳洲墨爾本拍攝形象影片，粉絲也大讚形象影片規格彷彿在拍 MV。

周杰倫代言產品的周邊貼紙粉絲也想收藏。（台灣飛利浦提供）

在拍攝形象影片前，周董自然是以他代言的電鬍刀整理「門面」，影片則以自然光為基調，搭配乾淨俐落的畫面剪輯，捕捉他從容整理儀態的每一刻，鏡頭貼近他下頷線條，也展現周董使用電鬍刀刮鬍後肌膚的平滑光澤感。周董注重品質，廣告形象影片的配樂，特別選用低調卻帶著節奏感的弦樂混音，氣氛從內斂逐漸推進。而周董代言電鬍刀，也成為他日常生活中必備的「秘密武器」。

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雖然周董人在英國，不過昨天周星馳在社群分享周董在香港期間和他聚會喝茶的照片，陳冠希也轉發分享，並提到周星馳和周董都是他最愛的兩位，周董幽默說：「出來打球了，高橋涼介不要怕。」陳冠希則笑回：「我怕你又贏了我，藤原拓海。」其實提到的名字是他們以前演出《頭文字D》的角色，也勾起粉絲回憶。

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