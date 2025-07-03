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娛樂 最新消息

錢錢胃癌病逝！侯友宜摸頭錯喊「米可白」名場面再掀追憶

〔記者邱奕欽／台北報導〕米可白因13歲愛犬「錢錢」胃部吸收變差，在向獸醫求診後才得知罹患胃癌，更被告知壽命僅剩幾個月的時間，她近半年來為培愛犬抗癌奔走，心情甚至數度陷入低谷。遺憾的是，米可白昨（2日）深夜悲痛證實錢錢離世噩耗，同時分享她向愛犬最後吻別的合照，令粉絲們皆深感不捨，紛紛憶起過去被新北市長侯友宜誤認的有趣互動，然而此情此景卻已成追憶。

回顧錢錢過往的可愛時刻，米可白2021年12月曾帶著錢錢參加新北舉辦的寵物音樂派對，當時主持人向新北市長侯友宜介紹「米可白」時，侯友宜誤會錢錢的名字就叫「米可白」，忍不住開心摸著錢錢的頭連喊幾次「米可白」，當場笑翻眾人。米可白見狀馬上大喊澄清「我才是米可白啦！」侯友宜頻頻鞠躬致歉還笑到彎腰，當時該片段更一度在網路上爆紅。

事實上，錢錢生前不只是米可白生活中的重要家人，也像明星一樣曾多次被帶上節目、參加活動，同時更一同見證米可白的演藝旅程。隨著錢錢的離去，許多粉絲再次翻出當年被侯友宜「誤認」的影片，感嘆錢錢帶來的笑聲仍歷歷在目，粉絲們也紛紛留言祝福錢錢在汪星世界繼續當個受寵的好孩子。

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