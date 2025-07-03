全球再掀恐龍熱潮！《侏羅紀世界：重生》泰國打造超震撼體驗活動

《侏羅紀世界：重生》在泰國打造巨型裝置藝術，讓「棘龍」現身昭披耶河。（UIP提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影史賣座《侏羅紀》系列電影新作《侏羅紀世界：重生》已於全台上映，帶領觀眾重返驚險刺激的恐龍世界。為了宣傳這部備受期待的鉅作，電影公司特別在泰國打造巨型裝置藝術「棘龍」現身昭披耶河，搭配曼谷地標與寺廟背景，彷彿電影場景真實重現，吸引大批當地民眾與觀光客駐足拍照，成為宣傳一大亮點。

《侏羅紀世界：重生》在泰國打造奇幻的昭披耶河遊船。（UIP提供）

泰國在地粉絲和亞洲地區的KOL也體驗《侏羅紀世界：重生》沉浸式多元體驗活動，包括搭乘侏羅紀主題專車，出席華麗優雅的風格時尚午宴，近距離與「寶寶恐龍」互動拍照，更登上奇幻的昭披耶河遊船，親身感受真實版的侏羅紀世界。

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《侏羅紀世界：重生》「棘龍」現身泰國昭披耶河。（UIP提供）

另一項宣傳重點就是前往電影主要拍攝場地喀比，與電影拍攝團隊面對面交流拍攝過程，更親自走入片中兩大經典場景，重現電影中畫面，體驗由自己主演的侏羅紀「電影片段」拍攝過程，堪稱視覺與感官兼具的侏羅紀冒險之旅。

《侏羅紀世界：重生》以極具巧思的方式，將歷久不衰的《侏羅紀》系列朝全新的方向演變。電影由全球動作巨星思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）領銜主演，集合矚目新秀喬納森貝利、兩度榮獲奧斯卡獎的實力派演員馬赫夏拉阿里聯合主演。講述一支勇敢無畏的團隊將與時間賽跑，從陸地、海洋和天空中最巨大的三隻生物身上取得DNA樣本。電影全台熱映中。

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