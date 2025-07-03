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不認是壞蛋！《魷魚遊戲3》李名器被討厭 自豪：被罵也開心

任時完（中）在《魷魚遊戲3》演出＃333李名器被入戲觀眾罵翻。（Netflix提供）任時完（中）在《魷魚遊戲3》演出＃333李名器被入戲觀眾罵翻。（Netflix提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團「帝國之子」出身的演員任時完演過《未生》、《少年時代》等作品，形象討喜，豈料在《魷魚遊戲3》演出「#333 李名器」成了大壞蛋；任時完接受韓媒訪問，直言「最近被很多人討厭，但我視為是一種讚美，一種福氣」，覺得被罵也開心。

任時完分享，「在拍《魷魚遊戲3》時，其實我不認為『李名器』是十惡不赦的壞人，反倒是T.O.P飾演的『薩諾斯』以及他的小弟『南奎』才是真正的壞人」。他坦言，在拍攝時，一度對導演黃東赫的故事方向感到疑惑，最後盡力將角色演好，直到看到最終結局，意識到他可能不是最討厭的角色。

任時完在《魷魚遊戲3》演出＃333李名器被入戲觀眾罵翻。（Netflix提供）任時完在《魷魚遊戲3》演出＃333李名器被入戲觀眾罵翻。（Netflix提供）

即使任時完在最後的遊戲展現邪惡一面，甚至揚言要將手中的親生孩子扔出去，他說「看到劇本上那一幕時，實在太震撼了，演繹的情感過程最為糾結。」表示當時雖然耍了賤招，但角色在那時充滿威脅，想必也只能先克服內心的恐懼。

至於讓觀眾感到憤恨的部分，還有任時完殺死「#120 趙賢珠」的一幕，引發廣大觀眾批評，他坦言「如此正義的人物卻死了，於是我也開始對『李名器』感到心不在焉，站在觀眾立場，可能感受到背叛感，相信觀眾比我要有耐心跟包容心。」

此外，任時完推測李名器應該對「#222 金純熙」的感情是真摯的，他再度強調名器不是一個絕對邪惡的角色，「不覺得他真正懷有惡意，他雖然會耍花招，這點很有問題，但至少對純熙的感情是真的。」

任時完《魷魚遊戲3》宣傳照。（Netflix提供）任時完《魷魚遊戲3》宣傳照。（Netflix提供）

《魷魚遊戲3》6月27日上線後，只花3天就創下6010萬次點擊量（觀看小時數除以劇集總時長），榮登全球Netflix TOP 10榜首，證明人氣火爆；任時完笑稱導演黃東赫不隨意稱讚人，「從別人口中聽到他對我的表現有誇讚，覺得欣慰，是很大的支持。」

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