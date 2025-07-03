王瞳力戰「北一女水球隊」入戲太深竟放話：來復仇

〔記者蕭方綺／台北報導〕王瞳、姚黛瑋與人氣藝人琳賽近日攜手推出全新社群影音系列《走！出發吧！》。在最新一集中，三位姊妹不走美食路線、不開箱新景點，反而大膽挑戰世界大學運動會冠軍「北一女水球隊」，展開一場熱血沸騰的「水球踢館行動」，引發網友熱烈討論。

本集節目以「踢館」為主題，三位藝人現身台北松山運動中心，在水球國手的親自指導下體驗高強度訓練，並與北一女水球隊進行交流賽。從基礎踩水、控球技巧到實戰對抗，過程充滿挑戰，三人展現出螢光幕外難得一見的運動拚勁，鏡頭也真實捕捉她們的笑聲、汗水與團隊合作的默契。

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王瞳笑說：「水球比我想像中還要難，幾乎沒有喘息時間，真的太佩服選手們了！但這正是《走！出發吧！》的精神——挑戰看似不可能的事。」她還打趣表示，自己在《好運來》裡飾演復仇角色，這次剛好能來一場「水中復仇」，順便釋放壓力。

姚黛瑋雖然起初對水球一知半解，但一下水立刻激發運動魂：「跟青春洋溢的隊友一起在水中奔馳，真的有種回到學生時期的感覺，讓我相信不管幾歲都能找回活力。」

琳賽則透露，為了這次挑戰特別加強游泳訓練：「原本以為水球只是傳球、打水戰，結果根本不是這麼簡單，體能和技術缺一不可！這次體驗讓我對水上運動徹底改觀，也從中學到很多關於合作的事。」

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